Vojvoda e Fortaleza: um casamento perfeito | FortalezaCast

Juan Pablo Vojvoda se tornou o treinador que mais comandou jogos oficiais pelo Fortaleza. Contra o Sportivo Trinidense, o argentino chegou a sua partida de número 233, ultrapassando os 232 jogos de Moésio Gomes. Essa foi só mais uma das muitas conquistas e marcas que ele já alcançou desde 2021. O encontro entre Vojvoda e Fortaleza é baseado em confiança, lealdade e muito trabalho. O FortalezaCast de hoje vai falar sobre a importância do treinador dentro do clube e como os dois se complementam. Acompanhe com Marta Negreiros, Alexandre Mota e Brenno Rebouças!

