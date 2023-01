Fortaleza anuncia atacante Júnior Santos com contrato até 2025; veja valor da negociação

O Fortaleza anunciou a contratação do atacante Júnior Santos, nesta sexta-feira (20), para a temporada de 2023. O atleta de 28 anos pertencia ao Sanfrecce Hiroshima-JAP e estave emprestado ao Botafogo durante 2022. Com uma passagem pelo Leão em 2019, retornar ao clube cearense em definitivo após quatro anos.

Na negociação, assina contrato até o fim de 2025. O clube investiu US$ 700 mil dólares (cerca de R$ 3,6 milhões) por 100% dos direitos econômicos.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza' "É um atleta muito conhecido do nosso torcedor, teve uma passagem em 2019 no clube, onde foi artilheiro da Copa do Nordeste, fez 10 gols no ano, criou identificação e foi vendido para o futebol japonês. E no futebol japonês, também teve sucesso, lá também teve uma segunda venda. E ano passado, teve uma passagem pelo Botafogo".

O primeiro contato com a equipe foi curto, mas positivo. Em 27 jogos, marcou 10 gols e logo despertou interesse do futebol japonês, sendo negociado para o Kashiwa Reysol-JAP. No mercado asiático, migrou de time novamente, em movimentação que rendeu R$ 1,7 milhão ao time leonino.

No último ano, com a camisa do Botafogo, disputou 15 jogos, com um gol e duas assistências - a equipe tentou retomar o empréstimo, mas não acertou a continuidade. Revelado pelo Osvaldo Cruz-SP, atuou também por Ituano, Ponte Preta e Yokohama Marinos-JAP. Como característica, possui força física e a velocidade como principais atributos em campo.

Com a oficialização, será o 8º reforço. A lista tem: o goleiro João Ricardo, os laterais-direitos Dudu e Pikachu, os laterais-esquerdos Lucas Esteves e Bruno Pacheco, o meia Thomás Pochettino e o atacante Lucero.

FICHA TÉCNICA

Nome: José Antonio dos Santos Júnior

Data de nascimento: 11/10/1994 - 28 anos

Posição: Atacante

Naturalidade: Conceição do Jacuípe-BA

Clubes: Osvaldo Cruz-SP, Ituano-SP, Ponte Preta-SP, Kashiwa Reysol-JAP, Yokohama Marinos-JAP, Sanfrecce Hiroshima-JAP, Botafogo-RJ e Fortaleza.

Valorização do jogador

Legenda: Júnior Santos foi um dos destaques do Fortaleza na temporada de 2019 Foto: JL Rosa / SVM

O Fortaleza comprou 50% dos direitos econômicos de Júnior Santos por R$ 1 milhão no início de 2019. Em cinco meses, o clube vendeu metade do passe e recebeu R$ 2 mi na negociação com o exterior. Na época, o presidente Marcelo Paz ressaltou que o centroavante se valorizou em 400%.

"Nós compramos o Júnior Santos por R$ 1 milhão, com 50% dos direitos econômicos dele. Nessa negociação, nós vamos receber, pelo menos, R$ 2 milhões. Vai depender da variação do dólar quando for feito o pagamento que será no dia 31 de julho. A venda dele foi 1 milhão e 200 mil dólares. Só que, quando chegar o dinheiro, tem comissão dos empresários que fizeram a negociação, tem o dinheiro do Ituano e do Osvaldo Cruz que têm direitos econômicos. Só aceitamos a negociação com o mínimo de R$ 2 milhões para o Fortaleza. Compramos 50% por R$ 1 milhão e vendemos 25% por, pelo menos, R$ 2 milhões. Foi um ótimo negócio. Valorizamos 400% em cinco ou seis meses. Esse valor pode virar muito mais se ele for bem lá no Japão e houver uma outra venda", explicou o mandatário.

Logo, em números gerais, Júnior Santos rendeu R$ 2,7 milhões ao Fortaleza. O cálculo envolve o valor recebido nas transferências menos o investido na chegada ao Pici.