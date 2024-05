Fortaleza também enfrentou time paranaense em último jogo no PV pela Série A; relembre

Depois de nove meses, o Fortaleza voltará a disputar uma partida de Série A no estádio Presidente Vargas (PV). O Leão enfrenta no domingo (2) o Athletico-PR, pela oitava rodada da Série A do Brasileirão 2024.

A última vez que o Tricolor do Pici disputou uma partida da primeira divisão do Campeonato Brasileiro no Presidente Vargas aconteceu no dia 27 de agosto de 2023, quando o Fortaleza venceu o Coritiba no estádio por 3 a 1.

Legenda: Fortaleza e Coritiba se enfrentam no PV. Foto: Kid Júnior/SVM

Lucero, duas vezes, e Marinho marcaram os gols da vitória do Fortaleza na partida. O zagueiro Kuscevic, que na época defendia o Coritiba, marcou o único gol do time paranaense no confronto.

Fortaleza e Athletico-PR entram em campo no próximo domingo (2), às 18h30 de Brasília, no estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE), para disputar a sétima rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.