Fortaleza é o quarto nordestino a alcançar as quartas de final da Sul-Americana

O Fortaleza conquistou nesta terça-feira (8), diante do Libertad-PAR, a primeira classificação da sua história para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Esta foi a quinta vez que uma equipe nordestina garantiu vaga nesta fase do torneio internacional.

Anteriormente, em edições passadas, são contabilizadas ao todo quatro participações de nordestinos nas quartas de final da Copa Sul-Americana, envolvendo três equipes da região: Sport Recife, Bahia e Ceará.

ADVERSÁRIOS NAS QUARTAS

A primeira vez que uma equipe nordestina chegou a esta etapa da Sul-Americana aconteceu em 2017, quando o Sport enfrentou o Junior Barranquilla, da Colômbia. No ano seguinte, o Bahia também chegou à fase, encarando o também brasileiro Athletico-PR.

Dois anos depois, o Bahia alcançou mais uma vez as quartas de final da Copa Sul-Americana. O adversário da vez foi o Defensa y Justicia, da Argentina. Em 2022, o Ceará, rival do Fortaleza, chegou às quartas e encarou o São Paulo.

PARA QUEBRAR O TABU

Apesar do histórico de nordestinos nas quartas de final, nunca uma equipe da região conseguiu classificação para as semifinais da competição (com o atual nome). Diante de América-MG ou Red Bull Bragantino, o Tricolor do Pici tentará quebrar este tabu.