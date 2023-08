Fortaleza x Libertad: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em noite decisiva, o Fortaleza entra em campo para decidir vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Libertad. No primeiro duelo, o Leão venceu fora de casa por 1x0 e, nesta terça-feira (08), tem a vantagem do empate na Arena Castelão. A partida começa às 19h (horário de Brasília).

Com mais de 50 mil torcedores presentes no estádio, o Tricolor do Pici tenta atingir mais uma meta inédita e carimbar sua vaga na próxima fase da Sul-Americana. Dentro da competição, até aqui, o time de Vojvoda só venceu jogando em casa. A única derrota foi fora, contra o Estudiantes de Mérida, na fase de grupos.

Já o Libertad foi parar na Sula depois de não conseguir ir para as oitavas da Libertadores. No play-off, venceu o Tigre da Argentina nos dois jogos, mas acabou sendo derrotado pelo Leão em casa no jogo de ida das oitavas. A derrota quebrou uma sequência de oito jogos de invencibilidade que a equipe tinha na temporada.

Transmissão

O jogo é exclusivo do serviço de streaming Paramount+. Na rádio, a Verdinha passa todas as emoções do duelo com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Momento | Ausências e dúvidas

No Fortaleza, a fase não é das melhores. Embora a equipe tenha vencido o primeiro jogo do confronto na Sul-Americana, a sequência negativa no Campeonato Brasileiro traz um contraste diferente. O Leão amarga uma sequência de quatro derrotas seguidas na Série A, fato inédito na era Vojvoda.

Na última partida da temporada, fora de casa, o time foi derrotado por 1x0 pelo Goiás e perdeu mais posições na tabela de classificação. Com 23 pontos, o Fortaleza é o 13º colocado e se distanciou do G-6 e G-4 no final do primeiro turno.

Por outro lado, o retrospecto dentro da competição internacional é positivo. O Leão se classificou como primeiro do grupo H, com vaga direta nas oitavas, e com a 3ª melhor campanha geral da primeira fase. Até aqui, na Sul-Americana, foram 7 jogos com 6 vitórias e apenas uma derrota.

Para o duelo decisivo desta terça, Vojvoda conta com praticamente força máxima no duelo. O time não tem desfalques por suspensão, e no Departamento Médico apenas Pedro Rocha e Hércules, em pós-operatório, desfalcam a equipe.

Do outro lado, a equipe do Libertad vivia um bom momento na temporada com oito jogos de invencibilidade, sequência que foi quebrada pelo Fortaleza. No último jogo o time paraguaio empatou sem gols na liga nacional, contra o General Caballero.

Para o confronto contra o Tricolor, o time não sofre com desfalques.

Palpites

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pedro Augusto; Pikachu (Calebe), Machuca e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Libertad: Martín Silva, Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barboza, Matías Espinoza; Hernesto Caballero, Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria; Héctor Villalba, Lorenzo Melgarejo e Óscar Cardozo. Técnico: Daniel Garnero.

Ficha Técnica | Fortaleza x Libertad

Onde: Arena Castelão

Data: 08/08/2023

Horário: 19h (horário de Brasília)

Transmissão: Paramount+

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistente 1: Diego Bonfa (ARG)

Assistente 2: Maximiliano Del Yesso (ARG)

Quarto árbitro: Nicolas Lamolina (ARG)

VAR: Germán Delfino (ARG)