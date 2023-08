Quem o Fortaleza enfrenta nas quartas de final da Sul-Americana; Leão decidirá em casa

Após confirmar classificação nas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023 sobre o Libertad, nesta terça-feira (8), o Fortaleza volta seus olhos para a próxima fase da competição. Nas quartas de final, terá pela frente América-MG ou Red Bull Bragantino.

As duas equipes entram em campo para o jogo da volta das oitavas de final na próxima quinta-feira (10), em São Paulo (SP). No jogo de ida, no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), América-MG e Red Bull Bragantino empataram em 1 a 1.

FORTALEZA JÁ ENFRENTOU ESSAS EQUIPES EM 2023

O Fortaleza encarou o América-MG na sétima rodada da Série A 2023. Na partida, disputada no dia 20 de maio, no Independência, o Leão acabou derrotado por 2 a 1. Breno e Felipe Azevedo marcaram para o América-MG e Pochettino para o Fortaleza.

A equipe de Juan Pablo Vojvoda também já enfrentou o Red Bull Bragantino, na 17ª rodada da Série A 2023. O jogo aconteceu no dia 29 de julho, na Arena Castelão, e foi vencido pela equipe paulista por 3 a 0, com gols de Luan Cândido, Bruninho e Thiago Borbas.

FORTALEZA DECIDE EM CASA

Por conta da campanha na fase de grupos, o Leão irá decidir as quartas de final na Arena Castelão, independente de quem seja o seu adversário. Portanto, o Tricolor do Pici viaja para São Paulo ou para Minas Gerais na ida e retorna para Fortaleza para disputar a volta.