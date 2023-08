Fortaleza garante premiação milionária com vaga nas quartas da Sul-Americana; confira valores

O Fortaleza confirmou a vaga nas quartas da Copa Sul-Americana de 2023. A definição ocorreu nesta terça-feira (8), ao eliminar o Libertad, do Paraguai, na Arena Castelão com o empate em 1 a 1 - na ida, venceu por 1 a 0. Assim, o time tricolor garantiu uma premiação milionária.

Pelo avanço, o clube recebe US$ 600 mil (cerca de R$ 2,8 milhões) da Conmebol. No aspecto histórico, é a etapa mais longe que a equipe já chegou em uma torneio internacional: em 2022, na Libertadores, chegou às oitavas.

Ao todo, o Fortaleza embolsou US$ 2,4 milhões (R$ 12 milhões) na Sula. Foram US$ 900 mil (R$ 4,4 mi) pela participação na fase de grupos, mais US$ 550 mil nas oitavas e US$ 600 mil nas quartas, além de US$ 400 mil (aproximadamente R$ 1,9 milhão) pelas vitórias na 1ª fase. Isso porque cada triunfo nesta etapa rendeu US$ 100 mil - bônus da Conmebol.

Premiação do Fortaleza na Sul-Americana de 2023

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 4,4 milhões)

Bônus por vitória na 1ª fase: US$ 400 mil (R$ 1,9 milhão)

Vaga nas oitavas: US$ 550 mil (cerca de R$ 2,7 milhões)

Vaga nas quartas: US$ 600 mil (cerca de R$ 2,9 milhões)

Total: US$ 2,45 milhões (R$ 12 milhões)

Na próxima etapa, o Fortaleza enfrenta o classificado de América-MG x Bragantino - no jogo de dia, o confronto terminou empatado em 1 a 1, com a volta marcada para quinta-feira (10), às 21h, em São Paulo.

VALORES DA COPA SUL-AMERICANA DE 2023

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 4,4 milhões) + US$ 100 mil (R$ 492 mil) por vitória

Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,4 milhões)

Oitavas: US$ 550 mil (R$ 2,7 milhões)

Quartas: US$ 600 mil (R$ 2,9 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 3,9 milhões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 9,8 milhões)

Campeão: US$ 5 milhões (R$ 24,6 milhões)