Fortaleza faz jogo seguro, consegue vitória importante e traz vantagem na Sul-Americana para casa

O Fortaleza venceu o Libertad-PAR por 1 a 0, nesta terça-feira (1º), e largou na frente em busca de uma vaga nas quartas da Sul-Americana. No Defensores del Chaco, no Paraguai, o time fez uma verdadeira exibição de copa: mais físico e sólido na defesa. O gol de Zé Welison é fruto de uma postura coletiva segura e que traz a decisão para a Arena Castelão, na próxima terça (8), às 19h, em duelo de volta.

A escalação foi um prelúdio da postura: Guilherme e Pikachu nas pontas, com Pedro Augusto no meio. Vojvoda guardou munição, não teve brilho, mas trouxe operários na estratégia, com organização defensiva.

Tinga, Caio Alexandre e João Ricardo entram no rol dos destaques individuais. A equipe não sofreu, neutralizou as principais investidas pelo alto e teve espaço para engatar novo contra-ataque, que poderia ser fatal.

Legenda: Caio Alexandre dominou as ações no meio-campo do Fortaleza Foto: Matheus Amorim / Fortaleza

Assim, volta ao Brasil com sensação de um resultado positivo, mas conservador. Para a moral, encerra sequência de três derrotas consecutivas - todas na Série A - e retoma confiança, inclusive de parte do elenco. Guilherme, por exemplo, participou bem ofensivamente e deu assistência para o gol aos 17 minutos do 1º tempo.

Em casa, a atmosfera será outra. O Fortaleza tem o placar a favor e deixará o Libertad-PAR exposto. No âmbito técnico, se mostrou superior e pode definir a classificação no mata-mata na Sula diante da torcida se repetir esse cenário de entrega, principalmente da parte da defesa.

Premiação e casa

Na Sul-Americana, o Fortaleza busca uma premiação milionária com a vaga às quartas. Caso elimine o Libertad-PAR e avance, o time de Vojvoda conquista mais US$ 600 mil (cerca de R$ 2,9 milhões).

Ao todo, na competição internacional, tem R$ 9,2 milhões até o momento, com participações na fase de grupos, nas oitavas, além de bônus por vitória. Com a vitória no Paraguai, o Leão avança com qualquer vitória ou empate. Em caso de derrota por um gol de diferença, duelo será nos pênaltis - o Libertad precisa de mais de dois.

VALORES DA COPA SUL-AMERICANA DE 2023

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 4,4 milhões) + US$ 100 mil (R$ 490 mil) por vitória

Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,4 milhões)

Oitavas: US$ 550 mil (R$ 2,7 milhões)

Quartas: US$ 600 mil (R$ 2,9 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 3,9 milhões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 9,8 milhões)

Campeão: US$ 5 milhões (R$ 24,7 milhões)