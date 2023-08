Zé Welison marca e Fortaleza vence o Libertad no jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana

Na noite desta terça-feira (01), o Fortaleza enfrentou o Libertad, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, e venceu por 1 a 0. O gol do jogo foi marcado pelo volante Zé Welison.

Com o resultado, o Leão do Pici tem a vantagem do empate para o confronto da volta na próxima terça (08), na Arena Castelão, às 19h. Em caso de derrota por um gol de diferença, a vaga para às quartas de final será decidida nos pênaltis. Caso o Libertad vença por dois ou mais gols de diferença estará classificado diretamente para a fase seguinte.

O JOGO

O Fortaleza entrou em campo para enfrentar o Libertad buscando encerrar a seca de vitórias pela qual estava passando. O duelo começou bastante truncado, com muitas faltas para ambos os lados, mas o Leão buscava trocar passes para furar a defesa adversária.

Na primeira jogada mais trabalhada, o time de Juan Pablo Vojvoda balançou as redes. Aos 19 minutos, Guilherme fez uma grande jogada e cruzou rasteiro para Zé Welison, na marca do pênalti, finalizar de primeira no contrapé de Martín Silva e abrir o placar no Defensores del Chaco.

Aos 25, em mais uma boa chegada, Guilherme recebeu passe de Lucero, driblou o marcador e finalizou por cima do gol, levando muito perigo ao time paraguaio.

Legenda: Guilherme teve boa participação na vitória do Fortaleza. Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC

O Libertad só veio assustar pela primeira vez aos 28 minutos, quando Villalba finalizou da entrada da área e a bola passou por cima do gol, raspando a trave defendida por João Ricardo. As faltas, que já vinham acontecendo desde o apito inicial, se intensificaram e Caio Alexandre e Brítez foram amarelados.

A última boa chance do primeiro tempo veio para o lado dos paraguaios. Aos 38 minutos, Villalba apareceu novamente e, em uma boa cobrança de falta em direção ao ângulo, obrigou João Ricardo a fazer uma grande defesa e garantir a vantagem tricolor na etapa inicial.

CHANCES PARA AUMENTAR A VANTAGEM

Na volta do intervalo, o Libertad se mostrou disposto a buscar o empate. Logo aos seis minutos, Sanabria arriscou da entrada da área e viu João Ricardo, bem posicionado, fazer a defesa sem dar rebote.

A equipe paraguaia encontrou muitas dificuldades para furar a defesa tricolor, que teve Tinga e Caio Alexandre como pilares, e foi se demonstrando cada vez mais irritada. Os jogadores começaram a abusar das faltas e a receber amarelos em sequência.

Legenda: Caio Alexandre ditou as ações no meio de campo tricolor. Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC

Já na reta final do jogo, o Fortaleza teve chances para ampliar e matar o jogo. Aos 32, Pochettino, que havia acabado de entrar, fez o cruzamento rasteiro e Diego Viera tocou contra o próprio gol, obrigando Martín Silva a fazer uma defesa espetacular e salvar o que seria o segundo gol tricolor.

Aos 44, Thiago Galhardo, que entrou no segundo tempo, fez uma linda jogada, canetou o adversário, e finalizou colocado para mais uma boa intervenção do goleiro paraguaio, que garantiu a desvantagem pelo placar mínimo.

