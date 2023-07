Fortaleza se aproxima de meta financeira em competições internacionais; veja premiações

O Fortaleza conquistou uma receita milionária na temporada de 2023 com competições internacionais. Nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o clube ainda disputa uma alta premiação e se aproxima de atingir a meta prevista no orçamento do clube.

Em torneios da Conmebol, a gestão estimou arrecadar R$ 15 milhões. No momento, vivo na Copa Sul-Americana, ganhou R$ 9,2 milhões, em valor acrescido também participação na Libertadores, eliminado na 2ª fase e somando US$ 900 mil (R$ 4,3 milhões).

Logo, adquiriu R$ 13,5 milhões nas duas competições. Para superar a meta orçamentária, deve avançar às quartas da Sula, o que renderia mais US$ 600 mil (R$ 2,9 milhões) - totalizando então o montante em premiações internacionais de R$ 16,3 milhões.

VALORES DA COPA SUL-AMERICANA DE 2023

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 4,4 milhões) + US$ 100 mil (R$ 490 mil) por vitória

Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,4 milhões)

Oitavas: US$ 550 mil (R$ 2,7 milhões)

Quartas: US$ 600 mil (R$ 2,9 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 3,9 milhões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 9,8 milhões)

Campeão: US$ 5 milhões (R$ 24,7 milhões)

A expectativa é que os confrontos do Fortaleza sejam realizado entre os dias 2 e 9 de agosto. A Conmebol realizou o sorteio do mata-mata nesta quinta-feira (5) e definiu que o time cearense irá enfrentar o vencedor do playoff entre Tigre-ARG e Libertad-PAR.

Premiações do Fortaleza em torneios internacionais em 2023

Legenda: O Fortaleza garantiu uma premiação milionária ao confirmar a liderança do Grupo H da Sul-Americana Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Copa Sul-Americana de 2023

Participação na fase de grupos: US$ 900 mil

Classificação para oitavas de final: US$ 550 mil

Bônus por cinco vitórias na fase de grupos: US$ 500 mil

Total: US$ 1,9 milhão (aproximadamente R$ 9,2 milhões)

Libertadores de 2023

Participação na 1ª fase preliminar: US$ 400 mil

Participação na 1ª fase preliminar: US$ 500 mil

Total: US$ 900 mil (aproximadamente R$ 4,3 milhões)

Calendário da Copa Sul-Americana

Playoffs: entre 12/7 e 19/7

Oitavas de final: 2/8 e 9/8

Quartas de final: 23/8 e 30/8

Semifinal: 27/9 e 4/10

Final: 28/10