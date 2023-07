Sul-Americana define adversário do Fortaleza nas oitavas de final de 2023; conheça Libertad e Tigre

A Conmebol sorteou, nesta quarta-feira (5), o confronto do Fortaleza para as oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2023. O time cearense enfrentará o vencedor do duelo entre Tigre-ARG x Libertad-PAR, que participam do playoff da competição.

O mecanismo é uma novidade no regulamento. Como liderou o Grupo H na fase de grupos da Sula, o Leão se garantiu direto nas oitavas, superando o playoff, que reúne equipes que terminaram em 2º nas chaves, caso do Tigre-ARG, contra 3º colocados nos chaveamentos da Libertadores, como o Libertad.

Calendário da Copa Sul-Americana

Playoffs: entre 12/7 e 19/7 Oitavas de final: 2/8 e 9/8 Quartas de final: 23/8 e 30/8 Semifinal: 27/9 e 4/10 Final: 28/10

Ao classificado, a premiação milionária de US$ 600 mil (cerca de R$ 2,8 milhões). Logo, o roteiro cearense será muito ifícil com um dos principais clubes do Paraguai e um rival argentino. Vale ressaltar que o caminho do mata-mata foi definido até a grande decisão: nas quartas, por exemplo, os rivais podem ser RB Bragantino, Colo-Colo-CHI ou América-MG.

O objetivo tricolor é avançar o máximo possível na Sula. Assim, o Diário do Nordeste apresenta os novos adversários leoninos.

Adversários do Fortaleza na Sul-Americana

Legenda: O técnico Juan Sara tem um estilo de posse de bola e ataques rápidos pelos lados com o Tigre-ARG Foto: divulgação / Tigre-ARG

Tigre | Argentina

Histórico: fundado em 1902, o 'Matador', como é reconhecido pela torcida, é oriundo de Buenos Aires, na Argentina. Apesar de centenário, a construção de uma imagem internacional é recente, com mais participações em eventos da Conmebol. Como títulos, tem a Copa da Superliga Argentina (2018) e 2ª divisão nacional (1945/1953/1979/2020).

fundado em 1902, o 'Matador', como é reconhecido pela torcida, é oriundo de Buenos Aires, na Argentina. Apesar de centenário, a construção de uma imagem internacional é recente, com mais participações em eventos da Conmebol. Como títulos, tem a Copa da Superliga Argentina (2018) e 2ª divisão nacional (1945/1953/1979/2020). Estádio : a casa do Tigre é o Estádio José Dellagiovanna, inaugurado em 1939. O equipamento tem capacidade para 26.282 espectadores e funciona como um caldeirão junto da torcida.​

: a casa do Tigre é o Estádio José Dellagiovanna, inaugurado em 1939. O equipamento tem capacidade para 26.282 espectadores e funciona como um caldeirão junto da torcida.​ Desempenho : na atual temporada, a equipe tem nove vitórias, nove empates e 11 derrotas. No torneio argentino, é apenas o 19º de 28 participantes. Na Sul-Americana, ficou na vice-liderança do Grupo D, atrás do São Paulo e na frente de Tolima-COL e Puerto Cabello-VEN. Nos embates com brasileiros, perdeu os dois jogos por 2 a 0.

: na atual temporada, a equipe tem nove vitórias, nove empates e 11 derrotas. No torneio argentino, é apenas o 19º de 28 participantes. Na Sul-Americana, ficou na vice-liderança do Grupo D, atrás do São Paulo e na frente de Tolima-COL e Puerto Cabello-VEN. Nos embates com brasileiros, perdeu os dois jogos por 2 a 0. Elenco: o time tem média de idade de 24,8 anos e um elenco predominantemente argentino. No esquema 4-3-3, é comandado pelo argentino Juan Sara. Em campo, busca dominar a posse de bola e também acelerar nas pontas. O destaque é o ítalo-argentino Mateo Retegui, convocado para a seleção da Itália - em 2023, são 13 gols em 26 jogos.

Legenda: A casa do Tigre tem capacidade para 26.282 espectadores Foto: divulgação / Tigre

Libertad | Paraguai

Legenda: O Libertad acumulou boas partidas na disputa da Libertadores de 2023 Foto: divulgação / Libertad

Histórico: no rol de principais clubes do Paraguai, ao lado de Olímpia e Cerro Porteño, o 'Albinegro' é uma figura constante na Libertadores. Em busca de um grande título internacional, acumula taças no País, como Campeonato Paraguaio (23x), Copa do Paraguai (1x) e o Torneio República (2x).

no rol de principais clubes do Paraguai, ao lado de Olímpia e Cerro Porteño, o 'Albinegro' é uma figura constante na Libertadores. Em busca de um grande título internacional, acumula taças no País, como Campeonato Paraguaio (23x), Copa do Paraguai (1x) e o Torneio República (2x). Estádio : em competições da Conmebol, o clube utiliza o estádio Defensores del Chaco, sediado em Assunção, no Paraguai, e casa da seleção nacional. O equipamento é moderno e conta com espaço para 42.354 torcedores.

: em competições da Conmebol, o clube utiliza o estádio Defensores del Chaco, sediado em Assunção, no Paraguai, e casa da seleção nacional. O equipamento é moderno e conta com espaço para 42.354 torcedores. Desempenho : o Libertad realiza uma grande temporada: são 18 vitórias, quatro empates e seis derrotas. No Paraguai, lidera a 1ª divisão com 51 pontos, uma margem de 10 de diferença para o rival Cerro. Na Libertadores, esteve no grupo da morte e 'vendeu caro' os duelos contra Atlético-MG, Athletico-PR e Alianza Lima-PER, quase eliminando o Galo. Os jogos frente brasileiros teve vitória no Mineirão (0x1) e empate em casa (1x1), com duas derrotas para o Furacão.

: o Libertad realiza uma grande temporada: são 18 vitórias, quatro empates e seis derrotas. No Paraguai, lidera a 1ª divisão com 51 pontos, uma margem de 10 de diferença para o rival Cerro. Na Libertadores, esteve no grupo da morte e 'vendeu caro' os duelos contra Atlético-MG, Athletico-PR e Alianza Lima-PER, quase eliminando o Galo. Os jogos frente brasileiros teve vitória no Mineirão (0x1) e empate em casa (1x1), com duas derrotas para o Furacão. Elenco: o elenco é experiente, com média de 27 anos, e poucos estrangeiros. No esquema 3-5-2, faz um jogo de muita imposição física e bola aérea. Os destaques são o goleiro uruguaio Martín Silva, o zagueiro argentino Barboza e o atacante paraguaio Villalba, com seis gols e nove assistências. O artilheiro é o centroavante Oscar Cardozo, de 40 anos e passagens pelo futebol europeu, com 12 bolas na rede na atual temporada.

Legenda: O estádio Defensores del Chaco é a casa da seleção do Paraguai e também do Libertad Foto: divulgação / Conmebol