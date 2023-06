Rodada final define classificados para playoffs da Sul-Americana; veja possíveis rivais do Fortaleza

A Copa Sul-Americana e a Libertadores encerram a disputa da fase de grupos nesta quinta-feira (29). Restando uma rodada nos dois torneios, a Conmebol define os classificados ao mata-mata e os eliminados. E o Fortaleza aguarda para conhecer os possíveis adversários das oitavas da Sula, realizada em agosto.

O time cearense sacramentou a liderança do Grupo H e superou a etapa do playoff - uma novidade no regulamento. Nessa etapa da competição, a Conmebol promove confrontos entre os clubes que ficaram em 2º na fase de grupos da Sula contra os que terminaram em 3º na chave da Libertadores.

Nas oitavas, o Fortaleza enfrentará então um classificado do playoff. O sorteio dos duelos será na quarta (5), às 13h (de Brasília. E o Leão irá saber o chaveamento do mata-mata definido. Segundo o regulamento, a equipe com melhor pontuação poderá atuar dentro de casa no jogo de volta. Com 15 pontos somados, a expectativa tricolor é de conquistar essa vantagem na eliminatória.

A dinâmica do sorteio terá os classificados diretos às oitavas, caso do Fortaleza, no Pote A, e os que avançaram via playoff no Pote B. Quem chegar às quartas embolsa US$ 600 mil (aproximadamente R$ 2,8 milhões).

Situação da Copa Sul-Americana

Classificados direto às oitavas

Guaraní-PAR (Grupo B)

Red Bull Bragantino (Grupo C)

São Paulo (Grupo D)

Newell's Old Boys-ARG (Grupo E)

Goiás (Grupo G)

Fortaleza (Grupo H)

Classificados para os playoffs

Emelec-EQU (Grupo B)

Estudiantes-ARG (Grupo C)

Tigre-ARG (Grupo D)

Audax Italiano-CHI (Grupo E)

Universitario-PER (Grupo G)

San Lorenzo-ARG (Grupo H)

Clubes que brigam por vaga na última rodada

Botafogo e LDU (Grupo A)

Defensa y Justicia-ARG, Millonarios-COL e América-MG (Grupo F)

Situação da Libertadores

Clubes garantidos nos playoffs da Sul-Americana

Ñublense-CHI (Grupo A)

Independiente Medellín-COL (Grupo B)

Sporting Cristal-PER (Grupo D)

Corinthians (Grupo E)

Libertad-PAR (Grupo G)

Patronato-CHI (Grupo H)

Clubes que brigam por vaga na última rodada

Barcelona de Guayaquil-EQU e Cerro Porteño-PAR (Grupo C)

Deportivo Pereira-COL e Monagas-VEN (Grupo F)

Jogos desta quinta-feira (29)

Santos x Blooming-BOL | às 19h, na Vila Belmiro (Sula)

LDU-EQU x Universidad César Vallejo-PER | às 21h, na Casa Blanca (Sula)

Botafogo x Magallanes-CHI | às 21h, no Engenhão (Sula)

Newell's Old Boys-ARG x Audax Italiano-CHI | às 19h, no El Coloso (Sula)

Peñarol-URU x América-MG | às 21h, no Centenário (Sula)

Defensa y Justicia-ARG x Milionários-COL | Às 21h, no Norberto Tomaghello (Sula)

Palmeiras x Bolívar-BOL | Às 21h, no Allianz Parque (Libertadores)

Barcelona de Guayaquil-EQU x Cerro Porteño-PAR | Monumental, às 21h (Libertadores)

Boca Juniors-ARG x Monagas-CHI | La Bombonera, às 19h (Libertadores)

Colo-Colo-CHI x Deportivo Pereira-COL | Monumental, às 19h (Libertadores)