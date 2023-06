Fortaleza vence com ataque efetivo no Chile e agora aguarda adversário das oitavas da Sul-Americana

O Fortaleza encerrou a participação na fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2023 com vitória. Classificado às oitavas, com a liderança da chave H garantida, viajou ao Chile e venceu o Palestino-CHI por 2 a 1, nesta quarta-feira (27). Uma partida com volta ao passado taticamente, efetividade do ataque e brilho de João Ricardo.

O técnico Vojvoda poupou parte dos titulares e retomou o 3-5-2 como formação. A estratégia foi similar aos últimos jogos: ter menos posse e se desenhar para o contra-ataque. No geral, funcionou em modo de ‘economia de energia’ ofensivo, mas foi assertivo.

As chances foram poucas. No 1º tempo, para além do gol de Crispim, em organização ofensiva, houve cobrança de falta de Calebe para fora. Na volta do intervalo, apenas dois arremates, sendo um de Lucero, que ampliou o placar. Após um escanteio, os chilenos diminuíram com Farías aos 30.

Assim, o Fortaleza sofreu e contou com uma grande exibição de João Ricardo, o craque do jogo, para sustentar a pressão. O cenário chega como lição para o amadurecimento do novo estilo, reativo, com a necessidade de encontrar as soluções para ser menos alvejado, em cenário mais seguro.

Premiação milionária

Na Copa Sul-Americana, o Fortaleza conquistou R$ 9,3 milhões em premiação até o momento. Ao todo, foram R$ 4,3 milhões pela vaga às oitavas, R$ 2,6 milhões pela participação na 1ª fase, além de R$ 2,4 milhões como bônus pelas vitórias conquistadas: foram cinco em seis partidas realizadas.

Um respiro importante para o equilíbrio das contas. O time de Vojvoda agora aguarda a definição dos adversários nas oitavas, após realização dos playoffs. O sorteio da Conmebol com os confrontos será realizado na quarta-feira (5), às 13h (de Brasília).

Antes, tem pela frente o Flamengo, sábado (1º), às 18h30, no Maracanã, pela Série A. Desde a parada da Data Fifa, segue 100%: venceu Cruzeiro (0x1), Atlético-MG (1x2) e o Palestino-CHI (2x1).

