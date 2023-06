Lucero marca novamente e assume artilharia do Fortaleza na temporada; veja números

Na noite desta terça-feira (27), o Fortaleza venceu o Palestino por 2 a 1, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, e confirmou uma das melhores campanhas na fase inicial do torneio. Quem aproveitou mais uma vez a chance que teve foi argentino Lucero. Saindo do banco, o camisa 9 do Tricolor marcou o segundo gol do Leão na partida, chegando ao seu 15º na atual temporada e se isolando como principal goleador tricolor no ano.

Além disso, Lucero já distribuiu seis assistências, o que representa 21 participações diretas em gols.

O atacante balançou as redes em todas as competições que o Leão disputou na atual temporada: Campenato Cearense, Copa do Nordeste, Copa Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.

VEJA OS NÚMEROS:

Campeonato Cearense: 3 gols

Ferroviário 1 x 1 Fortaleza - semifinal

Fortaleza 4 x 0 Ferroviário - semifinal

Ceará 2 x 2 Fortaleza - final

Copa do Nordeste: 6 gols

Fortaleza 3 x 0 CSA

Fortaleza 2 x 1 Náutico

Santa Cruz 0 x 4 Fortaleza

Fortaleza 4 x 0 Ferroviário (2 gols) - quartas de final

Fortaleza 2 x 3 Ceará - semifinal

Libertadores: 2 gols

Fortaleza 4 x 0 Deportivo Maldonado

Copa Sul-Americana: 2 gols

Fortaleza 4 x 0 Palestino

Palestino 1 x 2 Fortaleza

Copa do Brasil: 1 gol

Fortaleza 1 x 0 Palmeiras - oitavas de final

Brasileirão: 1 gol

Cruzeiro 0 x 1 Fortaleza