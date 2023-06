Fortaleza encerra fase de grupos da Sul-Americana com premiação milionária; veja valor

O bom desempenho do Fortaleza na fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023 rendeu ao clube cearense não apenas a classificação para a próxima fase do torneio internacional, mas também quantias significativas de premiação financeira.

Nesta terça-feira (27), diante do Palestino-CHI, o Tricolor do Pici embolsou mais US$ 100 mil pela vitória conquistada (cerca de R$ 481 mil). Jogando fora de casa, o Fortaleza venceu por 2 a 1, com gols de Lucas Crispim e Lucero.

Leia Mais Jogada Fortaleza vence Palestino no Chile e ainda pode ter melhor campanha geral na Sul-Americana

O valor das premiações alcançadas pelo clube apenas na fase de grupos da competição chega próximo de R$ 10 milhões, entre premiações por participação, classificação para a próxima fase e vitórias conquistadas nesta fase de grupos do torneio.

PREMIAÇÕES DO FORTALEZA NA SUL-AMERICANA 2023

Participação na fase de grupos: US$ 900 mil

Vitória sobre o Palestino-CHI na primeira rodada: US$ 100 mil

Vitória sobre o San Lorenzo-ARG na segunda rodada: US$ 100 mil

Vitória sobre o Estudiantes de Mérida-VEN na terceira rodada: US$ 100 mil

Vitória sobre o San Lorenzo-ARG na quarta rodada: US$ 100 mil

Vitória sobre o Palestino-CHI na sexta rodada: US$ 100 mil

Classificação para as oitavas de final: US$ 550 mil

TOTAL: US$ 1,95 milhão (R$ 9,37 milhões)

A equipe comandada pelo treinador argentino Juan Pablo Vojvoda aguarda agora o adversário nas oitavas da Sul-Americano. Caso consiga a classificação para as quartas de final, o Leão garantiria mais US$ 600 mil (cerca de R$ 2,88 milhões).

*Sob a supervisão de Alexandre Mota.