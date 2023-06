Já assinado com o Fortaleza, Gonzalo Escobar tem previsão de chegar ao Pici nesta semana

O lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, que tem pré-contrato com o Fortaleza, deve desembarcar em solo cearense nesta semana. Com isso, o primeiro treino do argentino com o elenco tricolor tem previsão de ocorrer na reapresentação geral do elenco, quando o time retornar do Rio de Janeiro, após enfrentar o Flamengo.

O vínculo de Gonzalo com o Unión Deportiva Ibiza, clube espanhol, se encerra na sexta-feira, 30 e a partir de então ele passará a ser atleta do Fortaleza, tendo condições de ser regularizado a partir da próxima segunda-feira, 3, quando abre a janela de transferências do futebol brasileiro. O defensor será o segundo reforço contratado pelo Leão neste período. O primeiro foi o atacante Marinho.

A última partida de Gonzalo Escobar pelo Ibiza foi em 15 de maio, contra o Levante, pela segunda divisão espanhola. Na atual temporada, o lateral de 26 anos fez 24 partidas e nenhum gol. Apesar do pré-contrato, o Fortaleza não fez nenhum anúncio do jogador até o momento, o que deve ocorrer depois do dia 30 de junho.

Gonzalo chegará para disputar posição com Bruno Pacheco, que só não joga quando tem algum problema físico ou está suspenso. Lucas Esteves deveria ser o reserva imediato, mas o técnico Juan Pablo Vojvoda prefere, muitas vezes, improvisar um jogador na função quando perde o camisa 6.

Sem espaço

A chegada do lateral argentino deve encerrar de vez as chances de Lucas Esteves voltar a jogar pelo Fortaleza. A última vez que ele entrou em campo foi em abril, na partida de volta contra o Águia de Marabá, no Pará, pela Copa do Brasil. Depois, ficou no banco em outros três jogos, mas não entrou.

Nesta janela de transferências, é possível que o jogador, que pertence ao Palmeiras, seja negociado. Se outro clube se interessar pelo atleta, o Tricolor pode encerrar o vínculo com ele mais cedo, para que o Verdão o empreste novamente ou execute uma venda. Atualmente, ele está emprestado ao Leão até dezembro, com opção de compra, o que não deve ocorrer.

Esteves não foi relacionado para as partidas contra Palestino, no Chile, e Flamengo, que acontecem nessa terça e sábado, respectivamente, pela Copa Sul-Americana e Série A do Brasileiro.