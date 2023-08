Fortaleza supera meta financeira em competições internacionais; veja premiações

O Fortaleza superou uma meta financeira milionária prevista para competições internacionais em 2023. No início do ano, a gestão estipulou que o clube deveria arrecadar R$ 15 milhões com torneios da Conmebol (Libertadores e Sul-Americana), e o valor foi atingido com a classificação tricolor para as quartas da Sula nesta terça-feira (8).

Ao todo, o time de Vojvoda já garantiu US$ 3,5 milhões (cerca de R$ 17,3 milhões) apenas como premiação. São US$ 1,1 milhão (R$ 5,3 milhões) na Libertadores, quando foi eliminado na 3ª fase, acrescido de mais US$ 2,4 mi (próximo de R$ 12 mi) conquistados na Sul-Americana, onde enfrenta América-MG ou Bragantino nas quartas.

Logo, o objetivo foi alcançado, mas a equipe ainda pode ampliar essa margem econômica, com chance também de feito histórico: classificar um clube cearense nas semifinais do torneio. Caso a marca seja obtida, o Leão pode faturar mais US$ 800 mil (R$ 3,9 mi). As datas prévias para disputar as quartas de final são 23 e 30 de agosto.

VALORES DA COPA SUL-AMERICANA DE 2023

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 4,4 milhões) + US$ 100 mil (R$ 490 mil) por vitória

Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,4 milhões)

Oitavas: US$ 550 mil (R$ 2,7 milhões)

Quartas: US$ 600 mil (R$ 2,9 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 3,9 milhões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 9,8 milhões)

Campeão: US$ 5 milhões (R$ 24,5 milhões)

Premiações do Fortaleza em torneios internacionais em 2023

Legenda: O Fortaleza garantiu uma premiação milionária ao confirmar a liderança do Grupo H da Sul-Americana Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Copa Sul-Americana de 2023

Participação na fase de grupos: US$ 900 mil

Classificação para oitavas de final: US$ 550 mil

Bônus por cinco vitórias na fase de grupos: US$ 500 mil

Classificação para quartas de final: US$ 600 mil

Total: US$ 2,5 milhões (aproximadamente R$ 12 milhões)

Libertadores de 2023

Participação na 2ª fase preliminar: US$ 500 mil

Participação na 3ª fase preliminar: US$ 600 mil

Total: US$ 1,1 milhão (aproximadamente R$ 5,3 milhões)

Calendário da Copa Sul-Americana de 2023

Quartas de final: 23/8 e 30/8

Semifinal: 27/9 e 4/10

Final: 28/10