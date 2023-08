Fortaleza exibe mosaico antes da bola rolar contra o Libertad pela Sul-Americana

Para a partida diante do Libertad-PAR, válido pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, a torcida do Fortaleza preparou um mosaico especial, com frases de apoio ao time. A torcida exibiu a arte juntamente com o hino nacional, cantado à capela pelos torcedores.

Legenda: Mosaico exibido pela torcida do Fortaleza. Foto: Giovanna Borges / SVM

Ainda nessa semana, a equipe responsável pela montagem e organização das artes exibidas pela torcida tricolor, emitiu uma nota falando que dois dos três mosaicos que estariam programados para a noite desta terça-feira, (8), foram proibidos de serem executados por fazerem alusão ao Super Mario Bros.

O Fortaleza chega para o confronto com a vantagem do empate, após vencer o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Zé Welison.