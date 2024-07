Breno Lopes demonstra interesse em renovação com Fortaleza: ‘estou muito feliz aqui’

Um dos destaques do Fortaleza nos últimos jogos, o atacante Breno Lopes se firmou no time titular do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Com um gol e duas assistências na Série A, o atleta pertence ao Palmeiras e está emprestado até dezembro de 2024, mas deseja permanecer no Pici.

"Eu estou muito feliz, me adaptei muito rápido, gostei muito da cidade e do clube. Eu espero que, no fim da temporada, as coisas possam dar certo. Meu futuro, deixo nas mãos dos meus representantes, meu foco é totalmente no hoje, no amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer, mas com certeza se eu ficar para o ano que vem, eu vou ficar muito feliz", afirmou em exclusiva ao Diário do Nordeste.

Como o vínculo com o Palmeiras também encerra em 2024, Breno Lopes fica livre no mercado a partir de janeiro de 2025. Aos 28 anos, projeta uma sequência positiva com o Leão na temporada.

"Feliz com esse momento, com essas oportunidades. Quando vim ao Fortaleza, pensei que seria um clube que poderia fazer eu crescer na minha carreira, então o professor (Vojvoda) me deu muita confiança, os companheiros me receberam bem, e estou feliz. A gente sabe como é difícil o Brasileirão, estamos buscando esse equilíbrio para brigar mais na parte alta da tabela", declarou.

O próximo compromisso tricolor é contra o Fluminense no domingo (7), às 16h, na Arena Castelão, pela 15ª rodada da Série A. Na tabela de classificação, o Leão é o 9º colocado, com 20 pontos, enquanto a equipe carioca está na lanterna da competição nacional, com apenas sete somados.