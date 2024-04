Atacante Breno Lopes é apresentado no Fortaleza: 'Espero dar meu máximo aqui'

O Fortaleza apresentou o atacante Breno Lopes nesta terça-feira (23), no Pici. O atacante vem por empréstimo do Palmeiras até o fim do ano, com possibilidade de ser adquirido em definitivo para 2025.

O atacante explicou o que o fez aceitar a proposta de empréstimo do Fortaleza.

"O que me fez acertar foi o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui. Tem um bom tempo que o Fortaleza vem crescendo muito. É um grupo de jogadores muito qualificados, um treinador que está há muitos anos aqui. O Fortaleza vem crescendo em competições internacionais e, quando conversei com Alex Santiago e com Marcelo Paz, eles demonstraram muito interesse em eu estar aqui", explicou o atleta.

Além do crescimento do clube, o atacante também elogiou a torcida tricolor.

"Quando teve o contato foi muito fácil de aceitar pelo clube, pelo elenco e a torcida. Toda vez que vinha jogar contra aqui era muito difícil. A torcida faz uma das festas mais bonitas do Brasil na minha opinião, com vários mosaicos legais, e tudo isso me motivou. Chego feliz e espero aproveitar cada oportunidade", disse.

Treinando no Leão desde a última sexta-feira (19), Breno Lopes revelou que conversou com o técnico Vojvoda e espera uma fácil adaptação.

"Tive uma conversa muito boa com ele logo que cheguei aqui. Me deixou bem a vontade para que eu me adaptasse o mais rápido possível aos jogadores. Conversou o estilo de jogo que gosta de jogar e que se eu precisar de qualquer coisa posso contar com ele. Deu para ver que é um cara muito bacana, muito humano e vai ser fácil se adaptar a ele e aos jogadores também. Espero dar meu máximo aqui e que ele possa me aproveitar".

Aos 28 anos, Breno Lopes fez 167 jogos pelo Palmeiras, marcando 25 gols. Ele fez o gol do título da Libertadores de 2020, quando marcou na final contra o Santos. Este ano, ele fez 8 jogos pelo Palmeiras e marcou 1 gol.