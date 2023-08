Mosaicos da torcida do Fortaleza são barrados pela Conmebol e não serão exibidos em jogo da Sula

A Equipe Mosaico, responsável pelos mosaicos do Fortaleza, foi proibida de exibir a arte que estava programada para o jogo diante do Libertad, na Arena Castelão pela Copa Sul-Americana. Isso porque, segundo a Conmebol, o mosaico está ligado a figura do desenho Mário Bros, tendo fins lucrativos. Os responsáveis receberam as informações do próprio clube e se pronunciaram, em nota, sobre a censura das artes.

Caso a equipe optasse por exibir o mosaico, a multa que seria aplicada a eles teria o valor equivalente ao salário mensal de um jogador, ou seja, aproximadamente R$ 150 mil. Apesar de dois mosaicos terem sidos proibidos, um terceiro será executado e está garantido na partida desta terça-feira, (8).

MOSAICOS BARRADO

Legenda: Mosaicos do Fortaleza são barrados pela Conmebol e não serão exibidos no jogo desta terça; Veja Foto: Reprodução/Equipe Mosaico

Os responsáveis pela publicação ainda afirmaram que o mosaico que seria executado na partida de amanhã será adiado. Ou seja, os papéis já impressos não serão desperdiçados e pretendem exibir quanto antes.

O Fortaleza entra em campo diante do Libertad nesta terça-feira, (8), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão.