Fortaleza acumula marca negativa na Série A pela segunda vez desde 2019; entenda

A derrota sofrida para o Goiás na noite deste último sábado (5), trouxe uma marca negativa para o Fortaleza na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O revés foi o quarto seguido na atual edição do campeonato. Desde o seu retorno à elite, em 2019, é a segunda vez que o Tricolor do Pici passa por uma sequência ruim como essa.

A primeira e, até então, única vez que o Leão havia enfrentado quatro derrotas seguidas foi em 2020. Naquele ano, o time fez um Brasileirão ruim, no qual lutou para não cair -terminou na 16ª posição- e trocou bastante de treinadores. Para se ter uma noção, durante os quatro jogos em que foi derrotado seguidamente, o clube foi comandado por três treinadores distintos.

A sequência negativa aconteceu entre as rodadas 18 e 21, em confrontos contra Fluminense, Athletico-PR, Bahia e São Paulo. Nos dois primeiros embates, o time era comandado por Rogério Ceni. Depois, Marconne Montenegro comandou na derrota para o Bahia, enquanto Marcelo Chamusca assumiu posteriormente e fez sua estreia no revés diante do Tricolor Paulista.

Legenda: Vojvoda acumula quatro derrotas seguidas na Série A com o Fortaleza. Foto: Felipe Cruz / Fortaleza EC

Hoje, sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, a equipe acumula derrotas seguidas para Cuiabá, Palmeiras, Bragantino e Goiás.

MUDANÇA DE FOCO

Em meio ao mau momento vivido no Brasileirão, o Fortaleza está a um passo de avançar para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Com a vantagem de ter vencido o duelo de ida diante do Libertad, o Leão recebe a equipe paraguaia nesta terça-feira, às 19h, na Arena Castelão, para o jogo da volta. Um empate garante o Tricolor do Pici na próxima fase.

De acordo com a programação estabelecida, a equipe se reapresenta neste domingo (6), às 17h30, no Centro de Excelência Alcides Santos, para iniciar a preparação, que terá dois treinamentos, para o confronto decisivo.