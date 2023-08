Goiás x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A bola volta a rolar para o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. O Tricolor entra em campo contra o Goiás, neste sábado (5), às 18h30 (horário de Brasília) no estádio da Serrinha, em Goiânia. A partida é válida pela 18ª rodada da Série A.

Há três rodadas sem vencer, com três derrotas, o Leão precisa recuperar, longe do Castelão, os pontos perdidos em casa. O Fortaleza segue com 23 pontos e inicia a rodada na 11ª colocação da tabela, fora da primeira página de classificação.

No último compromisso da temporada, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o time voltou a vencer na temporada. Fora de casa, superou o Libertad por 1x0 no jogo de ida do duelo.

Do lado Esmeraldino, a situação é mais delicada. O time é o primeiro fora da zona de rebaixamento e busca se distanciar do perigo. O Goiás tem 16 pontos na tabela, apenas um a mais que o Bahia, que é a primeira equipe do Z-4.

O time goiano também entrou em campo pelas oitavas da Sul-Americana no meio de semana, mas foi derrotado por 3x0 pelo Estudiantes, na Argentina e tem uma missão complicada para o jogo da volta.

Transmissão

O jogo vai passar no canal fechado Premiere. Na rádio, a Verdinha também transmite a partida com todos os detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Momento | Dúvidas e ausências

No meio de semana, o Leão deu um passo importante rumo à classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. A vitória de 1x0 contra o Libertad também acabou a seca de vitórias que a equipe vivia na temporada. Agora, o Tricolor precisa voltar a vencer na Série A, já que vem de três derrotas seguidas.

O time fez todos os treinos para a partida longe do Pici. Vojvoda ainda comandou duas atividades no Paraguai, antes da delegação embarcar para Goiás em voo fretado na quinta a noite.

Suspenso, Guilherme já retornou à capital cearense e não enfrenta a equipe goiana. Romarinho, que não vem sendo relacionado e não viajou com a equipe, segue fora dos planos do treinador argentino. No Departamento Médico, apenas Hércules e Pedro Rocha desfalcam o Tricolor.

A equipe Esmeraldina sofreu uma pancada forte no meio de semana pela Sul-Americana, derrota por 3x0 contra o Estudiantes. Na Série A, a equipe tenta se distanciar da zona de rebaixamento e vem de três rodadas sem perder, mas com dois empates e apenas uma vitória.

Para o jogo contra o Leão, os mandantes devem ter pelo menos três desfalques. Entre eles, o lateral Bruno Melo, que pertence ao Fortaleza e está emprestado ao time Esmeraldino.

Na lista de desfalques estão o lateral Sander e o meia Diego. No entanto, Maguinho passou por trabalho de fisioterapia durante a semana e tem chances de retornar para o duelo contra o Tricolor.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Sidimar, Hugo; Willian Oliveira, Morelli, Guilherme; Anderson Oliveira, João Magno, Vinícius. Técnico: Armando Evangelista.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha, Pochettino; Calebe, Machuca e Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Ficha Técnica | Goiás x Fortaleza

Local: Estádio da Serrinha

Data: 03/08/2023

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Transmissão: Premiere, Verdinha e em tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden

Assistente 1: Tiago Augusto Kappes Diel

Assistente 2: Maira Mastella Moreira

VAR: Thiago Duarte Peixoto