Rinaldo revela ter recusado proposta do Ceará em 2008: 'Não era o momento propício de aceitar'

Em entrevista ao FortalezaCast, o ex-jogador e ídolo tricolor Rinaldo revelou já ter recebido propostas do Ceará ainda em 2008, quando rescindiu contrato com o Goiás, equipe em que atuava na época. O atual auxiliar técnico do Fortaleza sub-17, revelou que o Alvinegro o ofereceu o dobro do que ele ganhava no Leão.

"Tive essa proposta em 2008. No finalzinho de 2008, eu rescindi o contrato lá na equipe do Goiás e quando rescindi o contrato eu já tinha dado a palavra aqui no Fortaleza, que eu tinha o objetivo de fazer o centésimo gol vestindo a camisa do Fortaleza e logo nesse trâmite aí da rescisão de contrato ligou uma pessoa lá, que eu não vou falar o nome, me oferecendo o dobro que eu ganhava aqui no Fortaleza para dois anos de contrato. Eu achei que não era o momento propício de aceitar", disse Rinaldo.