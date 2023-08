Presidente do Fortaleza cita meta por mais sócios-torcedores em 2023: 'objetivo é chegar aos 50 mil'

A torcida do Fortaleza é bastante conhecida pelas festas nas arquibancadas. Após 17 rodadas do Brasileirão, o Leão sustenta a quinta maior média de público da competição. Além disso, é o terceiro clube que mais teve sócios-torcedores nos jogos. O presidente Marcelo Paz fala sobre o grande objetivo nessa área, que é alcançar os 50 mil afiliados.

"Saltamos de 7 mil sócios no início de minha gestão, no final de 2017, para os cerca de 42 mil atuais, e nosso objetivo é chegar aos 50 mil ainda em 2023. Temos realizado diversas ações junto aos nossos sócios para cada vez mais incentivar a adesão ao programa. Além disso, esse ativo também pode ser utilizado na busca por reforços e na melhoria do departamento de futebol", disse o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, ao ge.

O Tricolor do Pici leva cerca de 36,3 mil sócios por partida. Na soma dos jogos, o Fortaleza levou 182 mil sócios-torcedores para os jogos para os duelos da Série A. O clube é superado apenas por Corinthians (211 mil) e Flamengo (209 mil).

O Fortaleza volta a campo neste sábado (5), quando enfrenta o Goiás em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 18h30 (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro.