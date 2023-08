Para jogo contra o Goiás, Vojvoda não conta com Guilherme e Romarinho segue de fora

O Fortaleza segue longe de casa e, agora, vai enfrentar o Goiás pela Série A, no Estádio da Serrinha, neste sábado (05). Viajando desde o último domingo (30), Juan Pablo Vojvoda vai realizar todas as atividades de treinamento para a partida longe do Pici. Mesmo com a baixa de Guilherme, o treinador não deve agregar outro atleta na delegação.

Fora dos dois últimos jogos do Leão, Romarinho também não deve aparecer na próxima lista de relacionados para a partida contra o Esmeraldino. O atacante não viajou junto com a delegação tricolor ao Paraguai, para o jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, e, até o momento, não foi acionado pelo treinador argentino.

Titular contra o Libertad, o atacante Guilherme deixou a delegação tricolor no Paraguai e já retornou à Fortaleza. Suspenso, ele não pode atuar contra o Goiás e, por isso, se separou da delegação.

O time realizou atividade de treinamento na manhã desta quinta, ainda em Assunção, e no período da noite viaja em voo fretado para Goiânia.