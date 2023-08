TV Diário estreia programas exclusivos para torcedores de Ceará e Fortaleza

A semana é de novidades na programação esportiva do Sistema Verdes Mares. Nesta quinta-feira (3), às 22h10, o Ceará Cast estreia na tela da TV Diário. No dia seguinte, às 22h, é a vez do Fortaleza Cast começar a ser exibido pela emissora.

Os novos programas prometem informar e divertir os torcedores das duas principais equipes do futebol cearense. O Ceará Cast, apresentado por Samuel Conrado, e o Fortaleza Cast, apresentado por Marta Negreiros, vão ao ar uma vez por semana.

INFORMAÇÕES E BASTIDORES

Nos episódios, Samuel e Marta irão receber convidados, entre torcedores, nomes importantes na história dos clubes e jornalistas esportivos. Os programas serão exibidos na TV Diário, no site da televisão, na rádio Verdinha FM e em plataformas de podcasts, como Spotify e.

"Ao lançar produtos específicos ao torcedor de Ceará e Fortaleza, o Jogada abre a possibilidade de debater temas que usualmente não são abordados nos programas tradicionais e aproxima a programação esportiva com o torcedor", enfatiza Gustavo de Negreiros, gerente de esportes do Sistema Verdes Mares.

Além das plataformas de áudio, os programas chegam na TV. “A ideia é trazer o clube e o torcedor para o centro do debate, com muita informação e resenha num papo leve. Iremos trazer personagens, dirigentes e ídolos do clube. O sucesso que é no tocador de áudio, agora, na TV Diário também. Felicidade e satisfação em estar na TV que é a cara do Nordeste”, disse o jornalista Samuel Conrado, apresentador do Ceará Cast.

“Estou muito animada com a estreia, com os convidados, pautas que iremos conversar, do contato com a torcida que vem sendo incrível. É mais um meio para que o torcedor possa se aproximar do seu time e se sentir incluído e é muito legal ser esse elo. As expectativas são as melhores e vem muita coisa boa para os tricolores”, completou a jornalista Marta Negreiros, apresentadora do Fortaleza Cast.

APROXIMAÇÃO DO TORCEDOR E VALORIZAÇÃO DO FUTEBOL

“Tanto Ceará Cast como Fortaleza Cast foram desenvolvidos com o desejo de aproximar cada vez mais o torcedor da realidade de seus clubes e das personalidades relacionadas às equipes. É uma oportunidade de ficar bem informado e conhecer bastidores. É uma ótima forma de nos aproximar ainda mais dos torcedores”, destacou Antero Neto, coordenador de esportes do Sistema Verdes Mares.

“Serve também como uma ferramenta para valorizar ainda mais o futebol cearense, que tanto tem crescido e se desenvolvido nos últimos anos. São dois programas que buscam de fato destacar o que temos de melhor no nosso futebol”, completou.

Serviço:

Estreias da TV Diário

03/08 (quinta-feira) – 22h10 – CearáCast

04/08 (sexta-feira) – 22h – FortalezaCast