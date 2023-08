Reforços da Série A de 2023 na janela de transferência; confira contratações do Fortaleza e lista

A janela de transferência do futebol brasileiro foi encerrada nesta quarta-feira (2) com muitas novidades para a sequência da Série A do Brasileiro. Ao todo, o período registrou 83 contratações para o torneio, sendo cinco do Fortaleza, um dos times que mais teve reforços.

O Leão foi ao mercado e anunciou o zagueiro Tobias Figueiredo, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, o volante Pedro Augusto, além dos atacantes Marinho e Imanol Machuca.

Total de reforços da Série A na janela de transferências

8 reforços: Coritiba e Vasco

7 reforços: Cruzeiro e Goiás

6 reforços: América-MG e Grêmio

5 reforços: Bahia, Fluminense e Fortaleza

4 reforços: Athletico-PR e Santos

3 reforços: Cuiabá, Flamengo, Internacional e São Paulo

2 reforços: Bragantino, Botafogo e Corinthians

Nenhum reforço: Atlético-MG e Palmeiras

Assim, o Diário do Nordeste fez uma lista com todas as movimentações da Série A. Os clubes com mais reforços são Coritiba e Vasco, ambos com oito. Os times ainda podem trazer jogadores, desde que sem o contrato ativo, ou seja, que estejam livres no mercado.

A tendência é que esses elencos não sofram mais alterações até o fim da competição. As agremiações que menos anunciaram reforços foram Atlético-MG e Palmeiras, que optaram por não trazer reforços.

REFORÇOS ANUNCIADOS NA JANELA DA SÉRIE A

Legenda: O Fortaleza é o único representante cearense na Série A de 2023 Foto: Lucas Figueiredo / CBF

América-MG

ZAG - Esteban Burgos (Málaga, da Espanha): contrato até o fim de 2023.

(Málaga, da Espanha): contrato até o fim de 2023. LAD - Daniel Borges (Botafogo): empréstimo até o fim de 2024.

VOL - Javier Méndez (Racing, da Argentina): contrato até o fim de 2024.

ATA - Paulinho Boia (Kyoto Sanga, do Japão): empréstimo até julho de 2024.

ATA - Pedrinho (Lokomotiv Moscou, da Rússia): empréstimo até o fim de 2023.

ATA - Renato Kayzer (Fortaleza): empréstimo até o fim de 2024.

Legenda: Pedrinho reforça o ataque do América-MG na Série A de 2023 Foto: Mourão Panda / América-MG

Athletico-PR

ZAG - Cacá (Tokushima Vortis, da Japão): empréstimo até julho de 2024.

LAE - Lucas Esquivel (Unión Santa Fé, da Argentina): contrato até julho de 2028.

VOL - Arturo Vidal (Flamengo): contrato até o fim de 2023.

MEI - Bruno Zapelli (Belgrano, da Argentina): contrato até julho de 2028.

Legenda: Lucas Esquivel custa R$ 9,8 milhões aos cofres do Athletico-PR Foto: Gustavo Oliveira / Athletico-PR

Bahia

GOL - Adriel (Grêmio): empréstimo até junho de 2024.

LAD - Gilberto (Benfica, de Portugal): contrato até o fim de 2026.

LAE - Camilo Cándido (Nacional, do Uruguai): detalhes ainda não revelados.

VOL - Léo Cittadini (Athletico-PR): contrato até o fim de 2025.

ATA - Rafael Ratão (Toulouse, da França): contrato até o fim de 2026.

Botafogo

LAD - Mateo Ponte (Danubio, da Argentina): contrato até o fim de 2026.

ATA - Diego Hernández (Montevio Wanderers, do Uruguai): contrato até o fim de 2025.

Legenda: Diego Hernández chegou ao Botafogo em maio e aguarda a abertura da janela de transferência Foto: Vítor Silva / Botafogo

Bragantino

ZAG - Lucas Rafael (Estrela Amadora, de Portugal): empréstimo até o fim de 2023.

MEI - Matheus Gonçalves (Flamengo): empréstimo até o fim de 2023.

Coritiba

ZAG - Reynaldo (Cruzeiro): contrato até o fim de 2025.

LAD - Hayner (Dnypro-1, da Ucrânia): empréstimo até o fim de 2023.

VOL - Sebastián Gomez (Atlético Nacional, da Colômbia): contrato até o fim de 2024.

VOL - Fransérgio (Bordeaux, da França): contrato até o fim de 2026.

ATA - Edu (Cruzeiro): empréstimo até o fim de 2023.

ATA - Maurício Garcez (CSKA Sofia, da Bulgária): empréstimo até o fim de 2023.

ATA - Diogo Oliveira (Pumas, do México): empréstimo até o fim de 2023.

ATA - Lucas Barbosa (Santos): empréstimo até o fim de 2023.

Legenda: O centroavante Edu atuará com a camisa 99 no Coritiba Foto: Rafael Ianoski / Coritiba

Corinthians

ZAG - Lucas Veríssimo (Benfica, de Portugal): empréstimo até julho de 2023.

MEI - Matías Rojas (Racing, da Argentina): contrato até julho de 2027.

Cruzeiro

ZAG - João Marcelo (Porto, de Portugal): empréstimo até julho de 2024.

LAD - Helibelton Palacios (Elche, na Espanha): contrato até o fim de 2025.

VOL - Lucas Silva (Grêmio): detalhes ainda não divulgados.

ATA - Paulo Vitor (Real Valladolid, da Espanha): contrato até o fim de 2025.

MEI - Matheus Pereira (Al Hilal, da Arábia Saudita): empréstimo até junho de 2024.

ATA - Arthur Gomes (Sporting, de Portugal): contrato até o fim de 2026.

ATA - Rafael Papagaio (Baniyas, dos Emirados Árabes Unidos): contrato até o fim de 2026.

Legenda: Lucas Silva retorna ao Cruzeiro para sequência da Série A Foto: Vinnicius Silva / Cruzeiro

Cuiabá

VOL - Lucas Mineiro (Westerlo, da Bélgica): empréstimo até o fim de 2023.

ATA - Clayson (V-Varen Nagasaki, do Japão): contrato até o fim de 2025.

ATA - Derik Lacerda (Ponferradina, da Espanha): empréstimo até o fim de 2023.

Flamengo

GOL - Rossi (Al Nassr, da Arábia Saudita): contrato até o fim de 2027.

VOL - Allan (Atlético-MG): contrato até o fim de 2027.

ATA - Luiz Araújo (Atlanta United, dos EUA): contrato até o fim de 2027.

Legenda: O goleiro Rossi chega para ser titular do elenco do Flamengo Foto: divulgação / Flamengo

Fluminense

ZAG - Marlon (Shakhtar Donetsk, da Ucrânia) : empréstimo até junho de 2024.

empréstimo até junho de 2024. LAE - Diogo Barbosa (Grêmio): empréstimo até o fim de 2023.

MEI - Leo Fernández (Toluca, do México): empréstimo até o fim de 2023.

MEI - Daniel (Bahia): contrato até o fim de 2024.

ATA - Yony González (Portimonense, de Portugal): contrato até o fim de 2024.

Legenda: Diogo Barbosa deixou o Grêmio e acertou com o Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense

Fortaleza

ZAG - Tobias Figueiredo (Hull City, da Inglaterra: contrato até junho de 2026.

LAE - Gonzalo Escobar (UD Ibiza, da Espanha): contrato até o fim de 2024.

VOL - Pedro Augusto (Tondela, de Portugual): contrato até o fim de 2024.

ATA - Marinho (Flamengo): contrato até o fim de 2025.

ATA - Imanol Machuca (Unión Santa Fé, da Argentina): contrato até o fim de 2026.

Legenda: Marinho deve ganhar condições de jogo pelo Fortaleza até quarta-feira e pode estrear contra o Athletico-PR Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Goiás

VOL - Luís Oyama (Botafogo): empréstimo até o fim de 2023.

VOL - Higor Meritão (Pumas, do México): empréstimo até o fim de 2024.

MEI - Raphael Guzzo (Vizela, de Portugal): empréstimo até o fim de 2023.

ATA - Allano (Santa Clara, de Portugal): contrato até o fim de 2024.

ATA - Anderson Oliveira (Portimonense, de Portugal): detalhes ainda não divulgados.

ATA - João Magno (Dudelange, de Luxemburgo): detalhes ainda não divulgados.

ATA - Matheus Babi (Athletico-PR): empréstimo até o fim de 2023.

Grêmio

GOL - Caíque (Ypiranga-RS): contrato até o fim de 2023.

ZAG - Rodrigo Ely (Almería, da Espanha): contrato até o fim de 2025.

MEI - Luan (Corinthians): contrato até o fim de 2023.

ATA - Lucas Besozzi (Lanús, da Argentina): empréstimo até julho de 2024.

ATA - João Pedro (Fenerbahçe, da Turquia): empréstimo até julho de 2024.

ATA - Iturbe (Aris FC, da Grécia): empréstimo até o fim de 2023.

Internacional

GOL - Sergio Rochet (Nacional, do Uruguai): contrato até julho de 2027.

VOL - Bruno Henrique (Al Ittihad, da Arábia Saudita): contrato até o fim de 2025.

ATA - Enner Valencia (Fenerbahçe, da Turquia): contrato até junho de 2026.

Legenda: Novo reforço do Internacional, o atacante Enner Valencia é o capitão da seleção do Equador Foto: Eduardo Schemes / Internacional

Santos

ZAG - João Basso ( Arouca, de Portugal): contrato até o fim de 2026.

Arouca, de Portugal): contrato até o fim de 2026. LAE - Dodô (Atlético-MG): contrato até o fim de 2025.

VOL - Jean Lucas (Monaco, na França): contrato até o fim de 2027.

ATA - Julio Furch (Atlas, do México): contrato até o fim de 2025.

São Paulo

MEI - James Rodríguez (Olympiacos, da Grécia): contrato até junho de 2025.

ATA - Lucas Moura (Tottenham, da Inglaterra): contrato até o fim de 2023.

ATA - Alexandre Pato (Orlando City, dos EUA): contrato até o fim de 2023.

Vasco

LAE - Jefferson (Atlético-GO): empréstimo até abril de 2024.

ZAG - Maicon (Santos): contrato até o fim de 2023.

VOL - Medel (Bologna, da Itália): contrato até o fim de 2024.

MEI - Praxedes (Bragantino): empréstimo até o fim de 2023.

ATA - Paulinho Paula ( Al-Shabab, da Arábia Saudita): contrato até o fim de 2025.

Al-Shabab, da Arábia Saudita): contrato até o fim de 2025. ATA - Sebastián Ferreira (Houston Dynamo, dos EUA): empréstimo até o fim de 2023.

ATA - Serginho (Giresunspor, da Turquia): contrato até o fim de 2025.

ATA - Pablo Vegetti (Belgrano, da Argentina): contrato até o fim de 2025.