Criança desenha escudo do Fortaleza em resposta de prova e viraliza

A pequena Maria Cecília, de apenas sete anos, respondeu a questão da prova de História de uma maneira muito curiosa. A menina demorou a entender o pedido da professora no texto, que dizia: "Faça um desenho que representa a cidade em que você mora." A criança, então, logo desenvolveu a resposta: desenhou e pintou o escudo do Fortaleza, time do coração.

"De primeira, eu não consegui identificar, daí eu li de novo e quando eu li, a primeira coisa que passou na minha cabeça, foi o símbolo do Fortaleza", disse a aluna do 2º ano do Ensino Fundamental ao ge.

A menina ganhou meio ponto na resposta, mas foi só pela dedicação na arte. Também torcedora do Fortaleza, a professora Gemima Lima achou a situação engraçada.

"'Será que é isso mesmo?", eu pensei na hora. No dia mesmo que eu corrigi, brinquei com ela, expliquei o que a questão tinha pedido e até fiquei sem acreditar. No dia eu ainda disse: "A tia vai considerar meia questão porque a tia também é Fortaleza". Por ser prova, às vezes as crianças ficam nervosas. Por isso que tem aí o meio certo. Eu nem sabia que ela era torcedora do Fortaleza. Mas fiquei bem feliz", relembrou a professora.

A pequena tirou nota 9,5 na prova. Pai da menina, o tricolor Thiago Rodrigues explica que nem queria que ela se aproximasse do futebol. Foi ele, inclusive, que viu as provas dela e notou o desenho.

"Achei engraçado. Notei que tinha sido só meio ponto. Então eu, brincando, mandei em um grupo que eu faço parte, e falei que a professora devia torcer pelo rival, o Ceará. Daí o pessoal achou engraçado também. E agora eu vi que essa imagem se espalhou nos grupos", revelou.

Maria Cecília foi ao estádio pela primeira vez no jogo contra o Cuiabá, na Arena Castelão.

"Fomos a primeira vez no estádio e ela simplesmente amou! Mas até então ela não tinha contado para a gente que tinha desenhado o símbolo do Fortaleza na prova", revelou a mãe Biatriz Rodrigues.

O Fortaleza volta a campo neste sábado (5), quando enfrenta o Goiás em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 18h30 (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro.