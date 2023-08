Fortaleza libera check-in e venda de ingressos a partir de R$ 15 reais para jogo contra Libertad

O Fortaleza liberou a venda de ingressos e o check-in para o duelo da volta contra o Libertad, pelas oitavas de final da Sul-Americana. Com valores a partir de R$ 15,00, a venda de bilhetes começou nesta quinta-feira (3).

O sócio tricolor precisa apenas acessar o site sociofortaleza.com.br para garantir presença. Confira os horários de abertura e check-in de cada plano:

10h: Conselheiro e Proprietário

13h: Leão do Pici e Leão Kids (Acesso Garantido e Recarga)

16h: Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga)

19h: Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera (Acesso Garantido e Recarga)

VENDA DE INGRESSOS E VALORES

É possível adquirir ingressos nas lojas físicas ou online, de acordo com a disponibilidade. Na internet, basta acessar o Leão Tickets. O torcedor também pode ir até as Lojas Leão 1918, Arena Leão ou Tricolaço para comprar os bilhetes. No dia do jogo não haverá venda de ingressos na Arena Castelão.

Superior Sul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Superior Central: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Inferior Sul: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

Inferior Norte: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

Bossa Nova: R$ 55 (meia) | R$ 110 (inteira)

Setor Especial: R$ 40(meia) | R$ 80 (inteira)

Setor Premium: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)

Superior Norte (visitante): R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

*Planos Leão da Galera e Recarga têm 70% de desconto no ingresso.

O Fortaleza venceu o primeiro jogo contra o Libertad, nas oitavas da Sul-Americana, fora de casa. Diante da torcida, o Tricolor recebe o adversário no dia 8 de agosto (terça-feira), a partir das 19h (de Brasília), na Arena Castelão.