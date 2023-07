O número de gringos no Fortaleza cresceu depois da chegada de Imanol Machuca. O argentino é o 7º estrangeiro no elenco tricolor. No episódio de hoje, Marta Negreiros, Antero Neto e Alexandre Mota discutem sobre os gringos no Pici e a ascensão do time no mercado internacional.

