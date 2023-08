Fortaleza estreia novo uniforme diante do Goiás; veja fotos

O Fortaleza vai a campo no Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), na noite deste sábado (5), com um novo uniforme. Diante do Goiás, às 18h30, o time fará a estreia da camisa "105 Centenarium", em celebração às conquistas alcançadas pelo clube nos últimos cinco anos.

A divulgação das imagens da nova camisa foi feita na noite da última sexta-feira (4), através do site oficial do Fortaleza. Em foto publicada na tarde deste sábado, é possível ver a nova camisa já pronta nos vestiários do Estádio Serrinha, onde Fortaleza e Goiás se enfrentam.

VEJA O VESTIÁRIO DO FORTALEZA

De acordo com informações divulgadas pelo clube, a "105 Centenarium" é uma nova versão da camisa "Centenarium", lançada em 2018, em comemoração ao centenário do Fortaleza. O lançamento também está relacionado ao Dia dos Pais, comemorado no domingo (13).

A camisa "105 Centenarium" é assinada pela marca oficial do Fortaleza, Leão 1918, em parceria com a Volt Sport.