Ferroviário x Volta Redonda/RJ: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo neste sábado (6), às 17h, contra o Volta Redonda/RJ, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, em jogo pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Dazn (straming) e Nosso Futebol+ (streaming).

Recuperação

O Tubarão da Barra vem de derrota por 2 a 1 fora de casa para o Remo no Baenão, em Belém, do Pará, e joga em casa buscando a recuperação na Série C. E time coral, em 13º com 11, enfrenta o 3º colocado, com 23 pontos. O Ferrão está 6 do G8 e apenas 2 do Z4.

O técnico Paulinho Kobayashi espera contar com o goleiro Douglas Dias que desfalcou o time por duas rodadas por estiramento na panturrilha e o atacante Ciel, que cumpriu suspensão automática, após receber o terceiro cartão amarelo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ferroviário:

Geaze, Igor Dutra, Alisson, Ernandes, Renan Luis, Willian Rocha, Wilker, Marciel, Marcelinho, Gabryel Martins e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi

Volta Redonda/RJ



Avelino, Wellington Silva, Gabriel Bahia, Lucas Souza, Sánchez, Rafinha, Patrick Machado, Robinho, Henrique Silva e Douglas Skilo e Italo

Ferroviário x Volta Redonda/RJ | Ficha Técnica

Competição: 12ª rodada da Série C do Brasileirão 2024

Local: Presidente Vargas

Data: 06/07/2024

Árbitro Lucas Guimaraes Rechatiko Horn RS Árbitro Assistente 1 Mateus Olivério Rocha RS Árbitro Assistente 2 Fagner Bueno Cortes RS