Quase 40 mil tricolores estão confirmados para o jogo do Fortaleza na Sul-Americana; confira

O Fortaleza divulgou, em suas redes sociais, a parcial de ingressos e check-ins feitos para o jogo de volta diante do Libertad, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, que acontece na próxima terça-feira (08), às 19h, na Arena Castelão. No total, já são 37.948 tricolores confirmados para a partida.

O Tricolor do Pici venceu o duelo de ida, no Paraguai, por 1 a 0 e depende apenas de si para se classificar para as quartas de final.

OLHO NO BRASILEIRÃO

Antes de enfrentar o Libertad, o Leão tem compromisso pela Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe de Vojvoda encara o Goiás neste sábado (05), no Estádio da Serrinha, às 18h30, pela 18ª rodada do Brasileirão. O Tricolor ocupa, no momento, a 11ª posição da competição, enquanto o Goiás é o 16º.