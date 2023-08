Nova derrota do Fortaleza na Série A tem decisões ruins de Vojvoda

O Fortaleza sofreu a 4ª derrota consecutiva na Série A de 2023. Após Cuiabá, Palmeiras e Bragantino, a nova foi para o Goiás, neste sábado (5), pela 18ª rodada, com uma atuação coletiva muito ruim. O placar de 1 a 0, com gol contra de Tobias Figueiredo, saiu barato tamanha as oportunidades do Esmeraldino, que teve dois gols anulados pelo VAR, em uma noite negativa de Vojvoda.

As escolhas do treinador argentino, que tem muitos méritos e faz um grande trabalho no clube, impactaram no desempenho. Isso surge na escalação, bastante modificada, passa pela demora nas substituições e chega na decisão pela permanência em campo, como no caso de Marinho, que teve uma atuação muito abaixo.

O time não funcionou em um 1º tempo com muita posse de bola e, quando estava atrás no placar, ficou muito exposto: apesar de modificações ofensivas, pareceu mais próximo de sofrer um novo gol do que de igualar o placar no estádio Serrinha, em Goiânia.

Na tabela, o Leão segue longe do G-6. No momento, está na 12ª posição, estagnado nos 23 pontos.

Postura e escalação

No 1º tempo, a formação foi 3-5-2, com as estreias de Tobias Figueiredo e Gonzalo Escobar, e uma dupla de ataque com Silvio Romero e Marinho. O time controlou o ritmo do jogo, mas pouco agrediu. Em contraponto, quase não sofreu. O Leão precisava mudar, o que só aconteceu aos 18 minutos do 2º tempo, quando já perdia por 1 a 0 - o gol contra foi sofrido aos oito.

A cautela se transformou em desordem. Galhardo, Lucero, Machuca entraram, assim como Dudu e Crispim, o que transformou aquela formação em 4-4-2, e não foi o suficiente para furar a defesa goiana. A troca de passes não tinha rápida movimentação, Galhardo e Lucero juntos na área eram neutralizados, e o melhor momento foi o desvio contra do Goiás no travessão.

Aqui, entram no jogo dois personagens: Allano e João Magno. A dupla entrou com a missão de puxar o contra-ataque, em uma estratégia bem executada pelos donos da casa. Os gols foram surgindo, primeiro anulado por impedimento, depois por um falta (polêmica) em Marinho no início do lance. Ainda deu tempo de Allano, em nova jogada, acertar um chute na trave.

Libertad e Brasileirão

O elenco é qualificado, e há o desgaste da maratona do futebol brasileiro. Esses pontos explicam o rodízio e as mudanças, que existiram nas últimas partidas, inclusive na vitória contra o Libertad, no Paraguai, pela Copa Sul-Americana.

Às vésperas de reencontrar o mesmo adversário, ocorreram de novo, pela Série A. A escolha é da comissão, com a certeza de que tudo se torna prioridade. Nesse momento da temporada, o clube encara o rival paraguaio nesta terça (8), às 19h, no Castelão, com a vantagem da vitória por 1x0 - pode até empatar.

No Brasileirão, o fechamento do 1º turno será contra o Santos, no domingo (13), às 18h30, em casa. Da agenda, a Série A clama por uma reação para seguir sonhando alto.