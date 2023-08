Fortaleza acumula maior sequência de derrotas na Série A do Brasileirão; veja números

O Fortaleza, com quatro revés seguidos, acumula a maior sequência de derrotas na Série A do Brasileirão, na reta final do primeiro turno da competição. O Leão perdeu jogando contra o Cuiabá, Palmeiras, Bragantino e Goiás, respectivamente. Se for considerar os últimos 10 jogos de todas as equipes da primeira divisão, o Tricolor ocupa a 16ª posição na classificação geral da competição, com 10 pontos marcados, sendo três vitórias, um empate e seis derrotas, próximo da zona de rebaixamento.

Contra o Cuiabá o Fortaleza foi derrotado por 1 a 0, assim como no jogo contra o Goiás. Diante do Palmeiras, o Leão perdeu por 3 a 1, e contra o Bragantino, o placar foi maior, 3 a 0. Na classificação dos times com maiores sequências sem vitórias, o Leão ocupa a 3ª posição, com quatro partidas sem vencer.

A última vitória do Fortaleza foi diante do Athletico-PR, quando venceu pelo placar mínimo com gol de Yago Pikachu. Essa é a segunda vez que o Tricolor vive esse momento.

Atualmente o Fortaleza ocupa a 13ª posição, com 23 pontos sendo seis vitórias, cinco empates e sete derrotas. Pela frente, o Fortaleza terá três oportunidades de se aproximar, cada vez mais, das primeiras posições da tabela. O Leão enfrenta o Santos, dia 13/08, o Internacional, dia 21/08, e o Coritiba, dia 26/08.