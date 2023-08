Pedro Augusto confia em retomada após nova derrota do Fortaleza na Série A: 'as vitórias vão vir'

O volante Pedro Augusto, titular do Fortaleza na derrota por 1 a 0 para o Goiás, na noite deste sábado (5), pela 18ª rodada da Série A do Brasileirão 2023, concedeu entrevista após o término da partida e disse confiar em uma retomada da equipe na competição.

"As vitórias vão vir. Nosso grupo é muito bom, a gente trabalha muito bem. Ocasionalmente acontece algumas coisas que atrapalha a gente a alcançar o nosso maior objetivo, mas isso não vai abalar a nossa confiança, o nosso método de trabalho", destacou o jogador.

Legenda: Fortaleza e Goiás pela Série A 2023 Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC

"Eu tenho certeza que as vitórias vão voltar", concluiu Pedro. O Fortaleza acumula quatro derrotas consecutivas na Série A: perdeu por 1 a 0 para o Cuiabá, por 3 a 1 para o Palmeiras, por 3 a 0 para o RB Bragantino e agora por 1 a 0 para o Goiás.

O Tricolor do Pici volta a campo na próxima terça-feira (8), quando recebe o Libe​rtad, do Paraguai, na Arena Castelão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023. No domingo (13), recebe o Santos pela Série A.