Marinho e o gol que vale alívio triplo

Foi suado. Foi chorado. Foi com sofrimento e emoção até o fim, mas o Fortaleza está nas quartas da Copa Sul-Americana! O empate dramático em 1 a 1 com o Libertad, premiou Marinho, autor do gol que vale alívio triplo.

Primeiro para ele, que vinha sendo cobrado e criticado pelas recentes atuações. Contratação badalada, ele não vinha, de fato, fazendo bons jogos (tanto é que reconheceu isso na entrevista pós-jogo) e precisava de um momento assim para aliviar a cobrança e assegurar mais tranquilidade.

Segundo para o time do Fortaleza, que vem em uma sequência complicada. São 4 derrotas seguidas no Brasileirão e uma queda de desempenho. Prova disso é que até mesmo no 1º tempo o time jogou mal e o técnico Vojvoda tem sido questionado por algumas decisões. A vitória traz alívio e recupera confiança do elenco.

Terceiro para a diretoria do Fortaleza, que foi surpreendida com a punição aplicada pela Fifa ao clube e também ao atacante Lucero, artilheiro do time na temporada e que foi cortado do jogo horas antes da bola rolar em imbróglio que promete muitos outros capítulos.

Para o Fortaleza, a terça-feira (8) vai terminar bem mais leve do que começou. E tudo por conta do gol de Marinho.