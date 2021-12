Fortaleza busca mais quatro contratações para temporada de 2022, garante Marcelo Paz

A diretoria do Fortaleza iniciou forte no mercado da bola para 2022 e segue em busca de reforços. Após anunciar novos atletas e renovações no elenco principal, o departamento de futebol deve anunciar ainda mais quatro contratações para o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

A informação foi confirmada pelo presidente tricolor Marcelo Paz. "Pelo menos mais quatro jogadores nós devemos trazer, mas pode ser mais. De acordo com o mercado, da saída de atletas, de oportunidade de mercado, mas pelo menos mais quatro jogadores para começar o ano", afirmou em entrevista exclusiva no programa Jogada 2º tempo, da Rádio Verdinha.

Dentre os especulados, o clube firmou uma proposta oficial para o atacante Gilberto, livre no mercado após a saída do Bahia. Paz ressaltou que o clube não tem foco apenas no jogador e já ampliou o leque de opções na busca por um centtoavante.

Ativo no mercado, o Leão anunciou as contratações do goleiro Fernando Miguel, do lateral-direito/zagueiro Anthony Landázuri e dos zagueiros Wagner Leonardo e Brayan Ceballos, além da permanência do volante Matheus Jussa em definitivo e da renovação de contrato com o meia Matheus Vargas. A compra do zagueiro Marcelo Benevenuto também está acertada.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA COM MARCELO PAZ