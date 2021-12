Presidente do Fortaleza explica situações de Marcelo Boeck, Osvaldo, Ederson, Quintero e Lucas Lima

Cinco jogadores possuem futuro indefinido no Fortaleza. Quatro que fizeram parte do elenco em 2021 e um outro que retorna de empréstimo e possui mais um ano de contrato. Em entrevista exclusiva ao programa Jogada 2º Tempo, da Rádio Verdinha, o presidente leonino, Marcelo Paz, explicou as situações do goleiro Marcelo Boeck, do zagueiro Juan Quintero, do volante Ederson, do meia Lucas Lima e do atacante Osvaldo.

Ídolos do clube e jogadores que possuem grande identificação com o Fortaleza, o goleiro Marcelo Boeck e o atacante Osvaldo possuem contrato somente até o fim de 2021, mas ainda estão com o futuro em aberto.

"Osvaldo e Boeck a gente está analisando, conversando, vendo a melhor possibilidade de que decisão o clube vai tomar em relação a possível renovação de contrato deles", afirmou.

Veja o que Marcelo Paz falou sobre os outros jogadores:

Lucas Lima

"Nós ainda não conversamos com o Palmeiras sobre a renovação do Lucas Lima. Não houve essa tratativa. É um jogador que fez um papel interessante, fez jogos bons, quando entrou no 2º tempo, mas acima de tudo teve uma conduta muito boa, elogiada internamente. Mas a gente está avaliando e, no momento oportuno, a gente vai conversar com o Palmeiras".

Ederson

"A informação que nós temos é que o Ederson é um atleta que o Corinthians entende que pode ter uma negociação para uma janela internacional. Não vejo, nesse momento, ele sendo diretamente aproveitado no Corinthians. Ele não seria tão preponderante como ele é aqui no Fortaleza. Ederson foi o jogador que mais jogou em 2021, 53 jogos, nosso líder de minutagem e jogos. A tendência é que ele tenha negociação no mercado internacional. Caso não apareça, de repente pode novamente ter algum negócio com o Fortaleza".

Juan Quintero

"O Quintero ele retorna de empréstimo, tem mais um ano de contrato com o clube, e vamos avaliar também internamente se ele vai estar conosco dentro do elenco ou se pode surgir um outro empréstimo. Depende também muito do mercado, que às vezes demanda, pede o jogador por empréstimo, quer comprar, então a gente vai aguardar essa definição também".

VEJA ENTREVISTA COM MARCELO PAZ