Ceará tem números desequilibrados e apresenta a pior defesa da Série B como mandante

Após as 12 primeiras rodadas da Série B de 2023, o Ceará ainda busca encontrar o caminho para encerrar de vez a oscilação apresentada em seus jogos. A discrepância atuando como mandante e visitante é notória e ganhou mais um dado negativo após a derrota para o CRB. Com os três gols marcados pela equipe alagoana na Arena Castelão, o Vovô chegou ao seu 11º gol sofrido como mandante e tem a pior marca entre os 20 times que disputam a segundona.

Além disso, em números gerais, o Alvinegro de Porangabuçu tem a quarta pior defesa de toda a Série B, ao lado de Chapecoense/SC e Tombense/MG. Foram 16 gols sofridos em 12 jogos, o que significa uma média de 1,3 gols tomados por rodada.

Legenda: Derrota por 3 a 0 para o Novorizontino foi bastante frustrante para a torcida alvinegra que voltava ao Castelão, após alguns jogos de portões fechados. Foto: Felipe Santos / Ceará SC

Desde a chegada de Eduardo Barroca, todos os defensores do elenco tiveram oportunidades. Até mesmo o jovem zagueiro Jonathan, que atuou por oito minutos na vitória diante do Atlético-GO. Entretanto, o treinador ainda não encontrou uma dupla de zaga que apresente estabilidade e solidez defensiva. As laterais também são um problema. Com lesões e jogadores questionados, a equipe vem sofrendo nas posições, como foi visto diante do CRB, com dois gols sofridos pelos lados do campo.

Legenda: Ceará viu o CRB explorar muito bem as suas falhas e novamente sofreu 3 gols jogando em casa. Foto: Felipe Santos / Ceará SC

Muitos dos tentos sofridos aconteceram quando o time não estava organizado. O Ceará costuma atacar com muitos jogadores e acaba tendo dificuldade na recomposição defensiva. Barroca chegou com a missão de corrigir essa situação, mas até agora isso ainda não aconteceu e está tendo um grande impacto na campanha irregular do Alvinegro.

A situação precisa ser revista e corrigida o quanto antes, e a pausa na Data FIFA será importante para Barroca ajustar esse setor, seja com acertos táticos, mudanças de peças para ampliar a competitividade dentro do seu elenco ou, até mesmo posteriormente, em uma ação na janela de transferências buscando reforços.

VEJA OS JOGOS DO CEARÁ EM CASA:

Ceará 0 x 3 Guarani - 2ª rodada

Ceará 0 x 2 Vitória - 5ª rodada

Ceará 2 x 0 Tombense - 6ª rodada *

Ceará 0 x 3 Novorizontino - 9ª rodada

Ceará 2 x 0 Chapecoense - 10ª rodada *

Ceará 1 x 3 CRB - 13ª rodada

* jogos com vitória