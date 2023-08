Calebe deixa o campo chorando após lesão em jogo do Fortaleza; veja boletim do clube

O meia-atacante Calebe, escolhido por Juan Pablo Vojvoda para iniciar como titular diante do Libertad, nesta terça-feira (8), não conseguiu ficar em campo até o final da partida, que deu a classificação para as quartas de final da Sul-Americana para o Tricolor do Pici.

Aos 35 minutos do primeiro tempo, o jogador sofreu uma forte entrada de Espinoza, jogador do Libertad. Calebe caiu no gramado sentindo muitas dores e precisou de atendimento da equipe do Departamento Médico do Fortaleza.

No lance, o meia acabou sofrendo uma forte carga no joelho direito. Com muitas dores, o atleta não teve condições de permanecer em campo e foi substituído por Yago Pikachu. Calebe deixou o gramado da Arena Castelão chorando e com dificuldade de andar.

INFORMAÇÃO DA ASSESSORIA DO FORTALEZA

De acordo com comunicado divulgado pela assessoria de comunicação do Fortaleza na noite desta terça-feira (8), Calebe sofreu um trauma no joelho direito e já está sendo avaliado pelo Departamento de Saúde e Performance do Clube.

Calebe, de 23 anos, chegou ao Fortaleza na atual temporada e já soma 42 partidas disputadas com a camisa do Tricolor do Pici, além de quatro gols e cinco assistências.