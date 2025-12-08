Diário do Nordeste
Brítez assume erros, lamenta rebaixamento e indica permanência no Fortaleza

Atleta passou por cirurgia pulmonar neste domingo

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 19:04)
Jogada
Legenda: Brítez, zagueiro do Fortaleza.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Um dos líderes do Fortaleza, Brítez se manifestou sobre o rebaixamento do clube para a segunda divisão. O atleta lamentou o descenso do Tricolor e chamou a responsabilidade pelos erros cometidos pelos jogadores ao longo da temporada. O jogador desfalcou o time em alguns jogos da reta final da competição após ser diagnosticado com pneumonia. O atleta, que tem contrato com o clube até 2027, deu indícios que seguirá no plantel para ajudar o time em 2026.

Devemos encarar as coisas com muita tristeza. Já sabemos o caminho certo. Vamos tentar deixar o ontem no passado o mais rápido possível. O passado é algo do qual devemos aprender, não um lugar para viver para sempre. Pedimos desculpas aos nossos torcedores, pensando em retornar o mais rápido possível porque o Fortaleza merece.
Brítez
zagueiro do Fortaleza

O zagueiro, que passou por uma cirurgia na região pulmonar neste domingo (7), reforça a entrega do grupo para manter a equipe que passou praticamente todo o campeonato na zona de rebaixamento. 

"Também não podemos esquecer o resto do ano, todas as coisas que fizemos de errado — não apenas os jogadores, mas como líder do elenco, tenho que aceitar que todos cometeram erros, do Emanuel Britez, do mais velho ao mais novo. Todos compartilhamos parte da culpa. Assumiremos a responsabilidade pela nossa parte e espero que os outros façam o mesmo", afirmou o atleta em uma rede social. 

"Às vezes, o fim da temporada é o mais importante. Lutamos até o último jogo, até nossa última esperança, e com muita fé, demos tudo nesta etapa final. Choramos, sofremos, acreditamos até o fim. Não foi o suficiente, mas preferimos sempre nos manter de pé, nunca de joelhos", completou. 

Em maio, o Fortaleza oficializou a renovação com o jogador até o fim da temporada de 2027. O atleta deu indícios de que seguirá na equipe na segunda divisão do Brasileiro. Em 2025, foram 28 partidas, com um gol marcado e uma assistência. 

