Arsenal x Liverpool pela Premier League: horário, onde assistir, palpites e escalações
Equipes se enfrentam pela 21ª rodada do Campeonato Inglês
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
Arsenal e Liverpoool se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 17 horas (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. A partida é válida pela 21ª rodada da Premier League. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida terá transmissão da Disney+.
PALPITE
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Arsenal:
David Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Zubimendi, Rice e Odegaard; Saka, Gyökeres e Trossard. Técnico: Mikel Arteta
Liverpool:
Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Curtis Jones. Técnico: Arne Slot
