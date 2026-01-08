Diário do Nordeste
Arsenal x Liverpool pela Premier League: horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam pela 21ª rodada do Campeonato Inglês

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 14:51)
Jogada
Legenda: Arsenal e Liverpool se enfrentam pela 21ª rodada da Premier League
Foto: DARREN STAPLES / AFP

Arsenal e Liverpoool se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 17 horas (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. A partida é válida pela 21ª rodada da Premier League. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. 

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Disney+. 

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Arsenal:

David Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Zubimendi, Rice e Odegaard; Saka, Gyökeres e Trossard. Técnico: Mikel Arteta

Liverpool:

Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Curtis Jones. Técnico: Arne Slot

