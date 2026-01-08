Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (8)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 8 de janeiro de 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Andrew Robertson, do Liverpool, e Jude Bellingham, do Real Madrid, durante jogo da Champions League
Foto: Oli SCARFF / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (8) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (8)

CAMPEONATO SAUDITA

  • 11h55 | Al Hilal x Al Hazem | Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
  • 14h30 | Al Nassr x Al Qadsiah | Canal GOAT e SporTV
  • 14h30 | Al Najma x Al Ettifaq | BandSports e Esporte na Band (YouTube)

COPINHA

  • 13h00 | Ponte Preta x Real-RR | Paulistão (YouTube)
  • 15h15 | Meia Noite x Coritiba | Paulistão (YouTube)
  • 16h30 | Brasiliense x Fluminense | Record News e Xsports
  • 17h15 | Monte Roraima x Remo | Ulisses TV
  • 18h15 | Linense x Forte | Paulistão (YouTube)
  • 18h45 | Sfera x Água Santa | Paulistão (YouTube)
  • 19h15 | Falcon x Galvez | Paulistão (YouTube)
  • 19h30 | Palmeiras x Batalhão | CazéTV
  • 20h30 | Mirassol x Sport | Xsports
  • 21h30 | Votuporanguense x Grêmio | CazéTV

CAMPEONATO ITALIANO

  • 14h30 | Cremonese x Cagliari | Xsports e Disney+
  • 16h45 | Milan x Genoa | ESPN 4 e Disney+

SUPERCOPA DA FRANÇA

  • 15h00 | PSG x Olympique de Marseille | CazéTV

SUPERCOPA DA ESPANHA

  • 16h00 | Atlético de Madrid x Real Madrid | ESPN e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

  • 17h00 | Arsenal x Liverpool | Disney+

CAMPEONATO PARANAENSE

  • 19h00 | FC Cascavel x Azuriz | Canal GOAT
  • 20h30 | Andraus x Athletico-PR | Canal GOAT

CAMPEONATO CATARINENSE

  • 19h00 | Carlos Renaux x Concórdia | SportyNet (YouTube)

CAMPEONATO CEARENSE

  • 19h00 | Iguatu x Maranguape | TVC Esporte Clube e FCFTV (YouTube)

VITÓRIA CUP

  • 20h30 | Santa Cruz x Defensa y Justicia | SporTV
Assuntos Relacionados
Foto de Anthony Edwards, jogador do Minnesota Timberwolves

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (8)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 21 minutos
Foto de Gérson, Cruzeiro Flamengo Zenit

Jogada

Cruzeiro está próximo de fechar com Gérson, volante do Zenit e ex-Flamengo

Transação será a mais cara da história do futebol brasileiro e volante ainda sonha com Copa do Mundo

Ian Laurindo* Há 47 minutos
Foto de Giuliano Simeone, do Atlético de Madrid, e Vini Jr., do Real Madrid

Jogada

Atlético de Madrid x Real Madrid na Supercopa da Espanha: veja onde assistir, horário e escalações

Clássico madrilenho define adversário do Barcelona na final da Supercopa da Espanha

Daniel Farias Há 59 minutos
Foto de Andrew Robertson, do Liverpool, e Jude Bellingham, do Real Madrid, durante jogo da Champions League

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (8)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 8 de janeiro de 2026

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Arsenal x Liverpool pela Premier League: horário, onde assistir, palpites e escalações

Jogada

Arsenal x Liverpool pela Premier League: horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam pela 21ª rodada do Campeonato Inglês

Ian Laurindo* Há 1 hora
Foto do Pici

Jogada

Fortaleza: Assembleia para definir o conselho gestor da SAF deve ser adiada

Atualmente, o Conselho Administrativo da SAF é formado pelo presidente Fabiano Barreira, o vice-presidente Bruno Cals, e os três membros efetivos: Elias Leite, Wendell Regadas e Bruno Acioli

Brenno Rebouças e Samir de Carvalho* Há 2 horas