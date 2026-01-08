Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (8)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 8 de janeiro de 2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (8) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (8)
CAMPEONATO SAUDITA
- 11h55 | Al Hilal x Al Hazem | Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
- 14h30 | Al Nassr x Al Qadsiah | Canal GOAT e SporTV
- 14h30 | Al Najma x Al Ettifaq | BandSports e Esporte na Band (YouTube)
COPINHA
- 13h00 | Ponte Preta x Real-RR | Paulistão (YouTube)
- 15h15 | Meia Noite x Coritiba | Paulistão (YouTube)
- 16h30 | Brasiliense x Fluminense | Record News e Xsports
- 17h15 | Monte Roraima x Remo | Ulisses TV
- 18h15 | Linense x Forte | Paulistão (YouTube)
- 18h45 | Sfera x Água Santa | Paulistão (YouTube)
- 19h15 | Falcon x Galvez | Paulistão (YouTube)
- 19h30 | Palmeiras x Batalhão | CazéTV
- 20h30 | Mirassol x Sport | Xsports
- 21h30 | Votuporanguense x Grêmio | CazéTV
CAMPEONATO ITALIANO
- 14h30 | Cremonese x Cagliari | Xsports e Disney+
- 16h45 | Milan x Genoa | ESPN 4 e Disney+
SUPERCOPA DA FRANÇA
- 15h00 | PSG x Olympique de Marseille | CazéTV
SUPERCOPA DA ESPANHA
- 16h00 | Atlético de Madrid x Real Madrid | ESPN e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
- 17h00 | Arsenal x Liverpool | Disney+
CAMPEONATO PARANAENSE
- 19h00 | FC Cascavel x Azuriz | Canal GOAT
- 20h30 | Andraus x Athletico-PR | Canal GOAT
CAMPEONATO CATARINENSE
- 19h00 | Carlos Renaux x Concórdia | SportyNet (YouTube)
CAMPEONATO CEARENSE
- 19h00 | Iguatu x Maranguape | TVC Esporte Clube e FCFTV (YouTube)
VITÓRIA CUP
- 20h30 | Santa Cruz x Defensa y Justicia | SporTV
