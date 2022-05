Athletico-PR, Bragantino, Fortaleza e Corinthians brigam por vaga na Libertadores; veja contas

A Libertadores de 2022 chega na última rodada da fase de grupos com vagas ainda em aberto para as oitavas de final. Dos representantes brasileiros, apenas Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras estão garantidos no mata-mata. O único sem chance de avançar é o América-MG.

Legenda: Tabela da Libertadores de 2022 após a 5ª rodada da fase de grupos Foto: divulgação / Conmebol

Assim, Fortaleza, Bragantino, Corinthians e Athletico-PR estão vivos na briga pela classificação. Na fase de grupos, 32 clubes são divididos em oito chaves. Os dois melhores de cada se classificam. Pelo regulamento, o 3º colocado do respectivo chaveamento avança para a Sul-Americana.

Confira as contas dos brasileiros na Libertadores de 2022

Athletico-PR (Grupo B)

O Furacão está na vice-liderança da chave, com sete pontos. A 1ª posição é do Libertad-PAR, com a mesma pontuação, mas saldo de gols melhor: -1 contra -3. O The Strongest-BOL e o Caracas-PAR fecham o chaveamento, com seis cada. Deste modo, o cenário de classificação está aberto.

Na quinta-feira (26), às 19h, na Arena da Baixada, enfrenta o Caracas. Se vencer, garante vaga. Em caso de empate, precisa torcer para o The Strongest não superar o Libertad no outro duelo. No caso de revés, é eliminado da Liberta, mas pode avançar às oitavas da Sul-Americana: para isso, o The Strongest não pode pontuar na rodada final.

Legenda: O Athletico-PR é um dos times com chance de vaga no Grupo B da Libertadores Foto: divulgação / Athletico-PR

Bragantino (Grupo C)

O Massa Bruta está na vice-liderança da chave, com cinco pontos. A 1ª posição é do Estudiantes-ARG, com 13. O Vélez-ARG está em 3º, com a mesma pontuação do Braga, mas saldo inferior: -1 x -3. O Nacional-URU fecha o grupo, com quatro. Assim, o cenário está em aberto.

Na terça-feira (24), às 19h15, na Argentina, enfrenta o Vélez. Se vencer, garante vaga. Em caso de empate, precisa torcer para o Nacional não superar o Estudiantes no outro duelo. No caso de derrota, é eliminado da Libertadores, mas pode avançar às oitavas da Sul-Americana: para isso, o Vélez não pode pontuar na rodada final.

Legenda: O atacante Ytalo é a esperança de gols do Bragantino na temporada de 2022 Foto: divulgação / Bragantino

América-MG (Grupo D)

O Coelho está na lanterna da chave, com dois pontos. A 1ª posição é do Atlético-MG, com 11. O Tolima-COL está em 2º, com oito. O Independiente Del Valle-EQU é o 3º, com cinco. Assim, o América-MG está eliminado na Liberta, mas tem chanve de avançar às oitavas de final da Sula.

Na quarta-feira (25), às 21h, no Equador, o time mineiro enfrenta o Del Valle. A única chance de se classificar é em caso de vitória por pelo menos dois gols de diferença pois o saldo de gols de momento é inferior: -1 x -4.

Legenda: O América-MG é o lanterna do Grupo D da Libertadores, mas pode avançar à Sul-Americana Foto: divulgação / América-MG

Corinthians (Grupo E)

O Timão está na vice-liderança da chave, com oito pontos. A 1ª posição é do Deportivo Cali-COL, com a mesma pontuação, mas saldo de gols melhor: 4 contra 1. O Boca Juniors-ARG está em 3º, com sete, enquanto o Always Ready-BOL fecha o chaveamento, com quatro. A disputa segue.

Na quinta-feira (26), às 21h, na Neo Química Arena, enfrenta o Always Ready. Se vencer, garante vaga. Em caso de empate, precisa torcer para o Boca Juniors não superar o Deportivo Cali no outro duelo. O contexto é o mesmo se o Corinthians perder: o Boca não pode vencer o confronto. Se essa vitória existir, o Timão fica nas oitavas da Sula.

Legenda: O Corinthians briga por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores com o Boca Juniors-ARG Foto: divulgação / Corinthians

Fortaleza (Grupo F)

O Leão está na vice-liderança da chave, com sete pontos. A 1ª posição é do River Plate-ARG, com 13. O Colo-Colo-CHI está em 3º, com a mesma pontuação do Fortaleza, mas saldo inferior: 0 x -3. O Alianza Lima-PER fecha o grupo, com um. A disputa é entre representantes do Brasil e do Chile.

Na quarta (25), às 19h, no Monumental de Santiago, o time cearense enfrenta o Colo-Colo. Se vencer ou empatar, garante vaga às oitavas. No caso de derrota, é eliminado da Libertadores, mas segue para a Sul-Americana.

Legenda: Silvio Romero é um dos principais destaques ofensivos do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

QUANDO SERÁ O SORTEIO DA LIBERTADORES?

A Conmebol marcou o sorteio das oitavas de final para a próxima sexta-feira (27), às 13h (de Brasília).

PREMIAÇÃO DA LIBERTADORES EM 2022

Fase 1: US$ 400 mil por jogo como mandante. (cerca de R$ 2,2 milhão)

Fase 2: US$ 500 mil por jogo como mandante. (cerca de R$ 2,8 milhões)

Fase 3: US$ 600 mil por jogo como mandante. (cerca de R$ 3,4 milhões)

Fase de grupos: US$ 1 milhão por jogo em casa, 3x. (cerca de R$ 17 milhões)

Oitavas de final: US$ 1,05 milhão (cerca de R$ 6 milhões)

Quartas de final: US$ 1,5 milhões (cerca de R$ 8,5 milhões)

Semifinais: US$ 2 milhões (cerca de R$ 11,4 milhões)

Vice-Campeão: US$ 6 milhões (cerca de R$ 34,3 milhões)

Campeão: US$ 16 milhões (cerca de R$ 91,5 milhões)

Classificados às oitavas da Libertadores Palmeiras (Grupo A)

Estudiantes-ARG (Grupo B)

Atlético-MG (Grupo C)

River Plate-ARG (Grupo F)

Colón-ARG (Grupo G)

Flamengo (Grupo H)

Talleres-ARG (Grupo H)