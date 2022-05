River goleia Colo-Colo por 4 a 0 e Fortaleza fica a um empate da vaga para oitavas da Libertadores

O River Plate fez jus ao favoritismo e goleou o Colo-Colo por 4 a 0, na noite desta quinta-feira (19), no estádio Monumental, em Buenos Aires. O resultado acabou favorecendo o Fortaleza, que com o elástico placar sofrido pelo Colo-Colo, conseguiu saltar para a segunda colocação no grupo F pelo critério de saldo de gols.

Com o novo cenário montado, o Leão do Pici garante classificação na próxima fase da Libertadores mesmo com um empate contra os chilenos na última rodada. Com sete pontos, o mesmo número conquistado pelo Colo-Colo, o Fortaleza está com três gols de saldo, isso dará ao time de Vodjvoda o direito de jogar por um empate na próxima quarta-feira (25), às 19h, no estádio Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile.

O Fortaleza vai para o jogo com dois resultados para avançar às oitavas:

Vitória

Empate por qualquer placar

River classificado

O resultado sacramentou o River Plate nas oitavas de final e líder do Grupo F, com 13 pontos. Sem grandes sustos ao longo do jogo, os gols foram marcados por David Martínez, Palavecino, De La Cruz e Barco.

🇦🇷🔴⚪️ Lá vai o @RiverPlate de novo! É o quarto clube da Argentina garantido nas oitavas de final da CONMEBOL #Libertadores.



🔝 Liderança garantida do Grupo F! pic.twitter.com/MJFmkWzqy9 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 20, 2022