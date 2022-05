Libertadores: veja times que se classificaram para as oitavas de final e data do sorteio

Restando uma rodada para o fim da fase de grupos, a Libertadores da América de 2022 apresenta clubes classificados para as oitavas de final. Atual bicampeão, o Palmeiras avançou ao mata-mata e segue como a única equipe com 100% de aproveitamento na atual edição.

Até o momento, sete times se classificaram à próxima fase. O resto da lista tem: Atlético-MG, Flamengo, Estudiantes-ARG, River Plate-ARG, Colón-ARG e Talleres-ARG.

No Grupo F, o Fortaleza ainda sonha com uma vaga e enfrenta o Colo-Colo-CHI, do Chile, na próxima quarta (25). O time que avançar garante US$ 1,05 milhão (cerca de R$ 6 milhões).

Na fase de grupos, 36 clubes são divididos em oito chaves. Os dois melhores de cada se classificam. Pelo regulamento, o 3º colocado do respectivo chaveamento avança para a Sul-Americana.

Quando será o sorteio da Libertadores?

A Conmebol marcou o sorteio para a próxima sexta-feira (27), às 13h (de Brasília).

Premiação da Libertadores em 2022

Fase 1: US$ 400 mil por jogo como mandante. (cerca de R$ 2,2 milhão)

Fase 2: US$ 500 mil por jogo como mandante. (cerca de R$ 2,8 milhões)

Fase 3: US$ 600 mil por jogo como mandante. (cerca de R$ 3,4 milhões)

Fase de grupos: US$ 1 milhão por jogo em casa, 3x. (cerca de R$ 17 milhões)

Oitavas de final: US$ 1,05 milhão (cerca de R$ 6 milhões)

Quartas de final: US$ 1,5 milhões (cerca de R$ 8,5 milhões)

Semifinais: US$ 2 milhões (cerca de R$ 11,4 milhões)

Vice-Campeão: US$ 6 milhões (cerca de R$ 34,3 milhões)

Campeão: US$ 16 milhões (cerca de R$ 91,5 milhões)

Classificados às oitavas da Libertadores

Palmeiras (Grupo A)

Estudiantes-ARG (Grupo B)

Atlético-MG (Grupo C)

River Plate-ARG (Grupo F)

Colón-ARG (Grupo G)

Flamengo (Grupo H)

Talleres-ARG (Grupo H)