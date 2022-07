Atacante colombiano John Vásquez já treina no Ceará; veja valores da negociação

Reforço do Ceará para a sequência da temporada, o atacante colombiano John Vásquez já está na capital cearense e treinando em Porangabuçu. Nesta terça-feira (5), o jogador realizou a primeira atividades junto ao restante do elenco, na sede do clube.

Vásquez é compatriota do artilheiro do Alvinegro em 2022, o atacatante Speed Mendoza, que foi liberado pelo Departamento Médico e deverá reforçar o time contra o The Strongest. Os dois, inclusive, já demonstraram entrosamento no primeiro contato.

John Vásquez seguirá aprimorando a parte física e apenas poderá atuar pelo Ceará a partir do dia 18, data de abertura da janela de transferências e quando ele poderá ser inscrito.

Valores da negociação

O Diário do Nordeste apurou que Ceará pagou ao Deportivo Cali 300 mil dólares (aproximadamente R$ 1,6 milhão) pelo empréstimo do jogador até o fim da temporada 2023. Além disso, o Vovô tem a prioridade de compra de 60% dos direitos por 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,7 milhões).

