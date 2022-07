Além de Mendoza, Ceará terá retorno de Vina e mais cinco jogadores contra o The Strongest

O técnico Marquinhos Santos terá importantes retornos para escalar o Ceará para a partida contra o The Strongest, em jogo de volta pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Além do atacante Speed Mendoza, que fica novamente à disposição, o meia-atacante Vina e outros quatro jogadores poderão atuar contra o time boliviano.

O camisa 29 está recuperado após virose no jogo de ida, em La Paz, que o deixou afastado da partida. Além dele, o zagueiro Luiz Otávio, que também esteve afastado pelo mesmo motivo, é outro que se recuperou.

Outras novidades ficam por conta do goleiro Richard e do volante Rodrigo Lindoso, ambos liberados do DM e que já estão treinando. Lindoso não pôde ser relacionado contra o Inter por ser emprestado pelo time gaúcho, mas deve ir para o jogo de quarta-feira.

O goleiro João Ricardo, o zagueiro Lucas Ribeiro, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o atacante Cléber, que estavam infectados com Covid-19, testaram negativo, já estão treinando e também estão novamente aptos.

Ceará e The Strongest se enfrentam às 19h15min desta quarta-feira (6), na Arena Castelão. Como venceu o jogo de ida por 2 a 1, o Alvinegro joga pelo empate para avançar de fase. Mais de 20 mil torcedores já estão garantidos no confronto.

